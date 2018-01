Justin Timberlake estrena la primera canción realmente country de su disco

Queda una semana para que llegue a las tiendas ‘Man of the Woods’, el nuevo disco de Justin Timberlake. Es, supuestamente, su disco country, sin embargo, los dos adelantos del álbum que habíamos conocido hasta ahora, ‘Filthy’ y ‘Supplies’, no tenían nada de country y mucho de funk en el primer caso y hip-hop en el segundo.

El tercero se publica hoy y sí es country, aunque también un poco góspel. Es ‘Say Something’, una balada con guitarras acústicas y un estribillo a coro a dueto con el cantante de country Chris Stapleton, con quien Timberlake actuó en 2015 en los Country Music Awards, interpretando ‘Tenessee Whiskey’ y ‘Drink You Away’, la canción country del anterior disco de Justin ‘The 20/20 Experience (2 of 2)’.

‘Say Something’ se presenta con un videoclip grabado en vivo, en el que Timberlake y Stapleton interpretan el tema acompañados de sus músicos y todo un séquito de coristas, al tiempo que recorren las escaleras y los pasillos y se montan en los montacargas de un enorme espacio.

Dos días después del lanzamiento de ‘Man of the Woods’, el domingo 4 de febrero, Timberlake presentará este disco -y por lo tanto, posiblemente esta canción- en el intermedio de la Super Bowl.