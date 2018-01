Fall Out Boy / M A N I A

Mientras sigues enganchado a Operación Triunfo, el grupo emo que dejaste de escuchar hace 10 años va camino de conseguir un nuevo número uno en Estados Unidos con su nuevo disco, ‘M A N I A’. Son grandes noticias para Fall Out Boy y sobre todo para un disco que no existía hace unos meses, cuando el grupo decidió descartar el material que había grabado hasta entonces por considerar que no era muy bueno. La realidad ahora es que ‘M A N I A’ no es una maravilla, pero sí un disco bastante entretenido en su aproximación a diversos estilos como el EDM (‘Young and Menace’) el reggaetón (‘Hold Me Tight, or Don’t’) o el doo-wop (‘Heaven’s Gate’). Aunque ‘Young and Menace’ incluye una referencia más metida con calzador imposible a ‘Oops!…I Did it Again’ y unos ritmos dubstep que parecen una parodia en el estilo de “cómo hacer una canción de Alt-J”, la canción funciona, y cuando los de Pete Wentz y compañía se ciñen al emo-rock ultra dramático que les hizo famosos, como en ‘Champion’, ‘The Last of the Real Ones’ o ‘Stay Frosty Royal Milk Tea’ (vaya título, pero también vaya vozarrón el de Patrick Stump), son capaces de dar con composiciones muy dignas. Si buscas buenas letras, este no es tu disco (las metáforas de ‘Church’ sonrojarían a Justin Timberlake, la referencia al color negro de ‘Wilson’ es puro “meme language”), pero si por el contrario buscas un disco de rock comercial variado, que se atreve a experimentar con otros estilos, plantando cara al puritanismo del género, ‘M A N I A’ puede hacerte muy feliz.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Young and Menace’, ‘Champion’, ‘The Last of the Real Ones’, ‘Stay Frosty Royal Milk Tea’

Te gustará si te gusta: Linkin Park, My Chemical Romance, Panic! at the Disco, el rock comercial

Escúchalo: Spotify