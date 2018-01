La canción del día: George Fitzgerald vuelve a tocarnos la fibra con la ambient-pop ‘Roll Back’

Cuenta la historia que el británico George FitzGerald estaba destinado a ser un ídolo del 2-step y el future bass, como sus compañeros de generación Disclosure, pero que un día se dio cuenta de que en realidad aquella música poco tenía que ver con los discos de Orbital, Leftfield, Depeche Mode, Pet Shop Boys o Underworld que provocaron su fascinación por la electrónica. Discos que, además de ser bailables, tenían un poso de melancolía y contaban historias. Por eso decidió orientar su música hacia un pop electrónico con un fuerte componente ambient y, sobre todo, emocional.

Fue lo que mostró en su debut ‘Fading Love’, con canciones fantásticas como aquella ‘Full Circle’ en la que Oli Bayston de Boxed In aportaba soul (en ambas acepciones) con su voz. En esa línea parece que continuará el segundo largo de Fitzgerald para el sello Domino, ‘All That Must Be’, que se publica el próximo 9 de marzo. Un álbum que, junto a cortes instrumentales como el ya avanzado ‘Burns’, vuelve a contar con vocalistas en algunos de sus temas y, esta vez, incluye colaboraciones del renombre de Tracey Thorn y Bonobo.

También la de Lil Silva – conocido como productor de BANKS–, que canta en el nuevo single destacado de ‘All That Must Be’. Se trata de ‘Roll Back’, una canción ambient-pop tan preciosa como sencilla que FitzGerald potencia con un dramático crescendo y multiplica su efecto emotivo en el vídeo oficial, recién estrenado: una mujer conduce un coche y habla a una niña en la parte de atrás sobre alguien a quien han perdido. Sin embargo, como indica la letra de la canción –“¿hace frío cuando estás de bajón y quieres retroceder al ayer?”–, no es fácil huir del pasado.

Tracklist de ‘All That Must Be’:

Two Moons Under

Frieda

Burns

Roll Back (ft. Lil Silva)

Siren Calls

Nobody But You (ft. Hudson Scott)

Outgrown (ft. Bonobo)

Half-Light (Night Version) (ft. Tracey Thorn)

The Echo Forgets

Passing Trains