La Terremoto de Alcorcón es Dua Lipa en ‘Tu cara me suena’

La Terremoto de Alcorcón sorprendía el pasado mes de diciembre lanzando una de sus grandes versiones de temas de éxito, en este caso ‘New Rules’ de Dua Lipa, que como de costumbre personalizaba con una letra en español bastante cachonda, con frases como “esta Nochevieja yo será la jefa”.

Coincide que La Terremoto es actualmente concursante de ‘Tu cara me suena’ y, en su último paso por el programa, ha imitado nada menos que a Dua Lipa y con esta misma canción. Claro que, esta vez, en inglés y además reproduciendo la coreografía de la actuación original, que a su vez imita la coreo del videoclip. ¿Y quién nos hubiera dicho hace un año que veríamos una imitación de Dua Lipa en la televisión española?

Por cierto, La vedette imitará a Massiel la semana que viene en ‘Tu cara me suena’, durante un especial Eurovisión. En ocasiones anteriores la hemos visto imitar a Kylie Minogue, Gracita Morales o a Katy Perry, aunque esta última no en una actuación sino en su presentación en el programa, replicando la portada de ‘One of the Boys’.

Otra canción improbable que llegó anoche a ‘Tu cara me suena’ fue ‘Velaske, ¿yo soy guapa?’. Imperdible ver a David Amor disfrazado de Margarita de Austria en ‘Las meninas’.