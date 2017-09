La Terremoto de Alcorcón fue una chanante Katy Perry en el nuevo ‘Tu cara me suena’

Este viernes ha comenzado la nueva edición, la sexta ya, de ‘Tu cara me suena’, en el que varios famosos (bueno, unos más que otros) pugnan por ser los mejores imitadores de cantantes. El talent-show de Gestmusic-Endemol volvió a superar anoche a su competencia directa en audiencia, ‘La Voz’, aunque solo por 2,3 puntos. Lo cierto es que los invitados de esta edición parece que pueden dar mucho que hablar y ver en las próximas semanas. Anoche, tras una presentación a cargo de los ganadores de las 5 ediciones anteriores (más Santiago Segura) en la que pudimos ver a Angy siendo la Madonna de ‘Material Girl’ o a Blas Cantó el Michael Jackson de ‘Man In The Mirror’, pudimos ver las presentaciones de los nuevos concursantes.

Se trata de los actores David Amor (‘Gym Tony’) –que interpretó ‘Mi gente’ de J Balvin, tema que ayer mismo era noticia mundial–, Raúl Pérez –que fue Rosa León(!)–, Pepa Aniorte (‘El incidente’) –que ganó la gala con una imitación de Paulina Rubio–, Lucía Jiménez (‘La buena vida’, ‘Al salir de clase’)–que fue Shania Twain con su ‘That Don’t Impress Me Much’–, Miquel Fernández (‘Mar de plástico’, ‘El incidente’) –convertido en Robbie Williams de manera muy convincente– y los cantantes Fran Dieli (ex-triunfito y Supersingle) –muy cómodo como el Miguel Bosé de ‘Sevilla’–, Lucía Gil (ganadora de la edición española de ‘My Camp Rock’ de Disney) –que imitó una interpretación en directo de ‘Malibu’ de Miley Cyrus– y Diana Navarro (una de las favoritas para ir a Eurovisión 2018, dicen) –que se quitó el sambenito de folclórica siendo Kelly Rowland acompañando a David Guetta, al que interpretó Ángel Llácer–.

Con ellos, La Terremoto de Alcorcón, que se debate entre ambas facetas, promete ser el gran hallazgo de esta sexta edición. Aunque salvó de manera muy cachonda el olvido de la letra de ‘Pepa Bandera’ de Encarnita Polo durante su participación, lo más jugoso de su aparición en el programa de ayer fue su presentación. Cada participante se presentaba escenificando la portada de algún disco pop y en su caso el programa optó por ‘One Of The Boys’ de Katy Perry. “Siempre me he sentido una gran pin-up, así que qué mejor que hacerlo imitando a nuestra amiga Queti Perry (sic) en uno de sus discos”, comienza diciendo en un vídeo digno de un “Celebrities” de La Hora Chanante.

Entre caramelos falsos y auténticos (que se jalaba “des-pa-ci-to”), se definió como una mujer moderna, nivel “Sónar y Primavera Sound”. Aunque reconoció que lo suyo, más que imitar, es parodiar –“¿Cómo voy a imitar yo con esta cara y este cuerpo y este don para el cante y para el baile?”– prometió descubrir todo lo que lleva dentro… de su escote.