La pelea de gallos entre Risto Mejide y C. Tangana en ‘Chester’ no fue tan dura como se vendía

Como se venía anunciando a lo largo de toda esta temporada de ‘Chester’, el programa de entrevistas que conduce Risto Mejide en Cuatro, uno de sus invitados sería el rapero C. Tangana. En los avances ofrecidos se dejaba entrever que entre ambos habría cierta tensión a lo largo de su entrevista emitida el pasado domingo por la noche. Pero lo cierto es que, incluso aunque algunos titulares así lo indican, la aparición del autor de ‘Mala mujer’ en el access-prime time fue bastante tranquila.

El programa giraba en torno a la mujer, y por eso –imaginamos que buscando cierta polémica con la letra de su mayor éxito hasta hoy– parecía que la aparición de Antón Álvarez daría cierto juego. Lo cierto es que fue bastante relajada, pese a que Mejide le pinchó un poco acusándole de ser demasiado serio y no estar relajado (“Somos dos tíos serios, esto va a ser un festival…”), y el artista madrileño habló sin muchas trabas sobre las mujeres de su familia –su madre y su hermana, principalmente– o su idea de C. Tangana como una performance total y ajena a su yo y sobre su alter ego como un producto de márketing –algo sobre lo que ya ha hablado en otras entrevistas, pero seguro que sin tanta difusión–.

Cuando surgió el tema del machismo en sus letras, Mejide recordó aquella cacareada entrevista que podría haber sido parte de una performance que derivó en la presentación del tema pro-queer ‘Pop Ur Pussy’, dando paso al instagrammer y youtuber Oto Vans, nuevo icono del colectivo LGTBI+. En este caso, tampoco hubo lugar a la polémica, ya que uno y otro se declararon la admiración mutua. Oto le dio las gracias por esa postura precisamente porque veía a Tangana como un “superheterazo”.

Risto pinchó por ahí, pero Tangana toreó el asunto con clase: “es completamente cierto”, dijo. “Un hombre blanco, de éxito, heterosexual está condenado a ser un producto de la sociedad patriarcal. Es así. Soy un ‘machirulo’ aunque no quiera”. “Seguramente yo también lo soy”, respondió Risto con ironía. “Seguro que sí”, espetó Antón, dándole bien en los morros. Al final a Risto no le quedó más remedio que recurrir a la supuesta frialdad inicial del artista para salir del atolladero, pero Antón ya le tenía tomada la medida y hasta le vaciló: “Lo has exagerado tú. Aprenderé para la próxima. ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Has estado a gusto?”, le soltó al presentador, dejándole sin respuesta.

Risto: Por qué soy heterazo y no hetero?

C. Tangana: Porque además de ser hetero porque te gustan las mujeres te comportas como un hombre hetero en otros ámbitos. — Leona🌹 (@leslieyyyy) January 28, 2018

"¿Quién se sienta en la parte delantera del coche? ¿Y quién conduce? El heterazo". Nunca pense que @c_tangana ('Mala Mujer') fuera capaz de dejar en evidencia a @ristomejide. ¡Chapó! #ChesterWoman — Clara Morell (@Clara_Morell) January 28, 2018

Lo que estoy descubriendo hoy detrás de C Tangana es brutal @ristomejide #ChesterWoman — Sonrisas al verte (@crisg_alias) January 28, 2018