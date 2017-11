C. Tangana habla del protagonismo de la inseguridad en ‘Ídolo’, beefs, heteropatriarcado, Van Morrison, Abraham Mateo y Niño de Elche

C. Tangana ha concedido una amplia e interesante entrevista a Mondosonoro dividida en dos partes en la que habla sobre su nuevo disco ‘Ídolo’, su carrera, su personaje o los tan traídos y llevados beefs, dejando algunas anécdotas, como el hecho de que le gustaría escribir para Abraham Mateo o Niño de Elche. Además, entre los Drakes y los PARTYNEXTDOORs habituales, sorprende la influencia de Van Morrison, en concreto de la improbable ‘This Weight’, a la que se alude en ‘Otro hombre’.

Pero quizá lo que más sorprende es el número de veces que en la entrevista aparece la palabra “inseguridad” (hasta 4), por ejemplo en cuanto a la canción más agresiva del disco, ‘No te pegas’, la que ha generado una canción-respuesta por parte de Kaydy Cain. Tras reconocer que hay gente que ha visto en la letra a Pimp Flaco y Kinder Malo, a Rels B o a Cecilio G, indica: “Para mí ‘No te pegas’ es un tema sobre inseguridad. De un pibe que tiene éxito y todo lo que tú quieras, pero en el fondo tiene que estar partiéndose la cara con los de alrededor para que no le coman el terreno. En el momento en que la estaba escribiendo yo sentía la necesidad de defenderme. Hay mucha gente que ha intentado echarme para abajo. Durante todo este año me han estado tirando muchas personas que estaban por ahí y para mí era una necesidad ponerme en mi sitio. Pero bueno es un tema típico, recurrente de los raperos. Cada uno me ha dicho que iba dedicado a alguien distinto, así que eso también mola”.

También menciona la inseguridad como temática central de ‘Ídolo’, pese a su título, indicando que hay letras muy “subidas” que podrían ser “de Migos, del Drake más flipao, de Future, de Kanye West. Delirios de grandeza que tienen todos los rapers”. Pero añade: “en una segunda escucha enseguida te das cuenta que todas esas cositas vienen siempre acompañadas de un subtexto que para mí representa toda la inseguridad que me acompaña. Esa necesidad de estar reivindicándome todo el rato”. Y de nuevo lo hace al hablar del amor o de ligar, con esa inseguridad en concreto reflejándose en ‘Demasiao tarde’.

C. Tangana vuelve a explicar por qué ha querido desmarcarse de la etiqueta trap al asociarse esta “a ninis y Youtube”, decantándose en su lugar por la etiqueta de “música urbana” y comenta ampliamente la tan traída y llevada entrevista con la SER, revelando que llevaba el titular “soy transexual” preparado, pero explicando por qué la elección entre “machismo” y “feminismo” le parecía desafortunada. “Ella (la periodista) me preguntó “machismo o feminismo”. Así, de una forma simplista. Y yo le contesté aquello porque su pregunta me pareció ridícula. A nivel filosófico el análisis que hace el feminismo es que la sociedad en la que vivimos es patriarcal y por lo tanto machista. Y un feminismo de segundo nivel, como puede ser el de la teoría queer, dice que no sólo es patriarcal, sino heteropatriarcal. Y eso es algo en lo que todos estamos incluidos. Desde que somos pequeños adoptamos un papel. Tú y yo hemos asumido el rol de tíos y como tíos no nos puede gustar la sensibilidad, ni las cosas rosas… pero en el fondo claro que tienes sensibilidad (…) Entonces bueno… yo pertenezco a esta sociedad y además soy un hombre, hetero, blanco, occidental con lo cual es posible que tenga actitudes vinculadas al machismo. Pero yo no tengo un discurso machista explícito, no practico el machismo ni considero que el hombre esté por encima de la mujer”. El estudiante de Filosofía dice en otro momento: “yo no me puedo apropiar de un discurso feminista ni queer, porque soy un heterazo… como me han dicho últimamente. Y cumplo muchos patrones de eso. Yo lo sé, lo reconozco y lo veo. Pero me apetecía colaborar con artistas que manejaran esos discursos”, indica refiriéndose al colectivo queer con el que presentó el vídeo ‘Pop or Pussy’.

Finalmente cabe destacar cuánto hay de personaje en C. Tangana ya, con algunas citas tamaño “claro que me siento un payasito y que estoy montando un circo”, “todo lo que hago es una gran performance”, “los artistas están continuamente interpretando” o “estoy haciendo una pantomima para sonar en Los 40”. Explica: “Hay un momento, justo cuando saco Alligators en el que asumo que estoy haciendo una representación. Y que me alejo de esa idea de que para ser real todo lo que cuente tiene que ser verdad y lo tengo que sentir como tal (…) Marco mucho la diferencia entre cuando estoy trabajando o hago una entrevista, cuando estoy en un ambiente social de trabajo, y cuando estoy en la cama o cuando estoy con mi vieja. Yo estoy con mi vieja hablando y soy Antón, estoy de Antón y me sigo sonrojando. Yo estoy ligando, hace mucho que no ligo, porque ya no puedo (…) Yo estoy con una persona y salgo de la faceta de C. Tangana… y me sonrojo”.