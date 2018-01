WhoMadeWho / Through the Walls

Los daneses WhoMadeWho se han convertido en uno de los grupos de electrónica más queridos en nuestro país gracias a sus grandes directos en salas tipo Razzmatazz y a su presencia en festivales. Jeppe Kjellberg (voz cantante, guitarra), Tomas Høffding (voz cantante, bajo) y Tomas Barfod (batería) acaban de publicar su sexto disco ‘Through the Walls’ con la co-producción del dúo de Copenhague Kenton Slash Demon, y bajo la premisa de explorar nuevos territorios, más “viajeros y fantasiosos”. El grupo indica que suele trabajar en el estudio de 8 a 16 horas durante un mes, después vuelve a reunirse para seguir trabajando, repitiendo el ciclo hasta dar con un álbum de su gusto.

El álbum de su gusto esta vez es un disco variado, que sí es cierto que expande su sonido hacia diferentes vías. El single ‘Dynasty’ es puro chillwave con más de un guiño a Cut Copy y New Order. WhoMadeWho aseguran en las entrevistas que este disco habla de “funerales, divorcios y sobre la importancia del sexo con tu pareja”, y en la nota de prensa insisten en que el álbum habla sobre cómo es posible que “la generación Tinder sea de las que menos sexo tenga”. “‘Dynasty’ urge al mundo a tener más sexo”, algo que se ve muy claramente en frases como “salva mi sexualidad” o “maté mi sexualidad / ponme (caliente) otra vez / antes estábamos enamorados”.

Otros puntos del álbum son más oscuros. ‘I Don’t Know’ es una canción casi étnica que bebe tanto de la estética de Woodkid como de alt-J, mientras que ‘Surfing on a Stone’, influida por Vangelis y con un “drop” un tanto Nick Drake, muestra a unos WhoMadeWho más introspectivos. En general, el pelotazo dado por Moderat hace un par de años parece haber empapado el fondo de canciones como ‘Neighbourhood’, ‘Goodbye to All I Know’ (de arranque muy Fever Ray) o ‘If This Is Your Love’, si bien curiosamente el tema llamado ‘Funeral Show’ presenta un aire mucho más cósmico, luminoso.

Y es que hay una vertiente en ‘Through the Walls’ que sigue dándonos luz: en absoluto estamos ante un disco pesimista. El corte titular, junto a la colaboradora habitual Nina Kinert, suena tanto a los Junior Boys más bailables y sofisticados como a los HAERTS más ochenteros, suponiendo una de las pistas clave del largo. Además, por algo el grupo ha decidido cerrar con una especie de mantra reconfortante y burbujeante llamado ‘Keep On’.

Dicen WhoMadeWho que el hecho de estar triunfando “sin un hit blockbuster” les inspira para seguir creciendo en busca de nuevos territorios. Sin embargo, añadiendo los toques orientales de ‘Crystal’ y sus voces tratadas a lo Bon Iver, lo inane del ambient italo de ‘Belong’ y lo evidente de las influencias en general, ‘Through the Walls’ resulta un disco entretenido, pero que no es que les muestre especialmente centrados en algo.

Calificación: 6,2/10

Lo mejor: ‘Through the Walls’, ‘Keep On’, ‘Dynasty’

Te gustará si te gustan: Junior Boys, Cut Copy, Moderat

