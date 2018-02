Javier Calvo baila ‘Swish Swish’, Javier Ambrossi besa a Pablo Motos en El Hormiguero

Es una semana importante para Los Javis, pues su película ‘La llamada‘ está nominada a 5 Goyas, y además el lunes terminará OT, concurso en el que han participado de manera activa, y era por tanto el momento de que acudieran como invitados a El Hormiguero. “Somos los nuevos Pecos, el Dúo Dinámico” ha sido el primero de los titulares que han dejado, tras reconocer haber visto hoy el programa de McNamara y Almodóvar en La Edad de Oro.

En el show de Antena 3 han hablado de su ascenso a la fama, reconociendo que las cosas están yendo tan rápido que no les ha dado tiempo a asumir el éxito, y han revelado que en cuanto termine Operación Triunfo el próximo lunes, comenzarán el rodaje de la segunda temporada de ‘Paquita Salas’, que ha sido adquirida por Netflix.

Pablo Motos ha elogiado el discurso de Javier Calvo en los Premios Feroz, animando a los jóvenes homosexuales a seguir siendo ellos mismos, y esta noche ha instado a los jóvenes a “crear arte a partir de un corazón roto” como han hecho ellos con ‘La llamada’. Ambrossi ha dado entonces un beso a Calvo en directo.

Entre las anécdotas, Javi Ambrossi ha revelado que no le reconocen por la calle si va solo, algo que cambiará mañana según Motos; Javier Calvo se ha animado a realizar el baile que un chico popularizó en la presentación en Saturday Night Live y el vídeo de ‘Swish Swish’ de Katy Perry; y Ambrossi se ha atrevido a dar un piquito a Pablo Motos, después de que Calvo preguntara a Trancas y Barrancas si estaban “enrolladas”. “Todavía no he recibido esa llamada”, ha dicho uno de los famosos muñecos del programa. El Hormiguero con Los Javis podrá volver a verse pronto en la web de Antena 3. Podéis recordar nuestra entrevista con Los Javis aquí.