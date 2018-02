Llega a la red el single de Iggy Azalea con Quavo que samplea a Lisa Stansfield, ‘Savior’

Este viernes 2 de febrero se publican varios singles destacados, entre ellos el de Iggy Azalea con Quavo de Migos, ‘Savior’, que sin embargo ya ha llegado a la red, al ser ya viernes en Oceanía. La canción arranca con Azalea cantando la frase “been around the world, ya ya ya”, una melodía que extrae, lo has adivinado, de ‘All Around the World’, el exitazo de Lisa Stanfield de 1989.

‘Savior’ es una canción de ritmo caribeño, más en el estilo de Drake que en el de J Balvin, y con un punto oscuro en sus sonoridades electrónicas que puede recordar a ‘Bon Appétit’; en el que Azalea combina melodías cantadas con versos rapeados y nos canta sobre su búsqueda de un amor que la salve. La canción tiene bastante gancho -esos cánticos “na na na eh”- y su producción es bastante elegante: la duda es cómo encajará el público un gancho “sampleado” tan obvio como el de ‘All Around the World’.

‘Savior’ es un nuevo intento de Azalea por recuperar el éxito de antaño. Ninguno de sus canciones recientes, la durilla ‘Mo Bounce’ y la más amable ‘Switch’ con Anitta, han logrado gran repercusión en ninguna lista oficial o en streaming, con la mala suerte que para la segunda se llegaba a realizar un videoclip que más tarde se cancelaba, tras filtrase en la red. Nada se sabe, por tanto, de aquel disco titulado ‘Surviving the Summer’ en el que supuestamente Iggy está trabajando.

Curiosamente, ‘Savior’ coincide por poco con la salida del nuevo single de Stansfield, ‘Everything’, publicado el 8 de enero.