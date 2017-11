Cambio de rumbo de Iggy Azalea: adiós ‘Digital Distortion’, hola ‘Surviving The Summer’

Hace poco más de 12 meses veíamos cómo Iggy Azalea posponía la edición de su segundo disco ‘Digital Distortion’, continuación de su debut ‘The New Classic’. Era evidente que algo pasaba con ella y su música, quizá indecisa ante que dirección tomar. Sin embargo este 2017 lo comenzó aparentemente bien, lanzando dos nuevos singles como ‘Mo Bounce’ y ‘Switch’ –con la estrella brasileña Anitta– que, si bien no alcanzaron ni de lejos el éxito de ‘Fancy’ y ‘Black Widow’, al menos sí parecían que la australiana afincada en USA había dado con un voz propia en el complicado mundo del urban pop. Bueno, pues no, fail.

Desaparecida desde que, meses atrás, anunciara su reconciliación e incluso una posible colaboración con su ex-rival Azealia Banks, este lunes Iggy volvía a Twitter para confirmar que “no está muerta” (así lo expresó ella). Tras quedarse con sus fans diciendo que sacaría un disco navideño, aclaró que no va a editar ningún disco ni single “hasta enero de 2018” con “su nuevo sello”. Es decir, se ha desvinculado de Def Jam, sello en el que recaló tras salir de Universal. Completó su lunes loco regalando en libre descarga cuatro canciones inéditas que grabó en verano con el músico y productor LJ Currie, llamadas ‘Going Up’, ‘Good’, ‘Hate On It’ y ‘Never Satisfied’ y que dice que resultaron “motivadoras”.

Horas después volvía a Twitter para ampliar esa información: ese nuevo disco que podría aparecer en enero se llama ‘Surviving The Summer’ y no tiene nada que ver con ‘Digital Distortion’, una obra que parece que ha descartado ya publicar. Aunque no dice cuál es su nuevo sello, sí indica que está trabajando de nuevo con parte del equipo que colaboró con ella en ‘The New Classic’, “gente inteligente y guay”.

In other news. surprisingly to some, im not dead. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) November 7, 2017