Rels B / Inéditos

“Me la suda Sony Music, me la suda Universal” suelta Rels B en el corte que abre este ‘Inéditos’, insistiendo varias veces (“no me vengas a buscar, estoy muy tranquilito así” en ‘Mr. Internacional’, por citar otro) en esta idea, y recomendando a quienes están empezando que aprendan sobre marketing si no quieren que les tomen el pelo en un contrato (no tan) estrella. Ya hablamos sobre esto en la reseña de ‘Boys Don’t Cry‘, pero volvemos a ello porque es parte del exitazo de Dani Vidal. Y es que sus seguidores respetan que, en un punto en que cualquier otro habría fichado ya por una multi, él siga en sus trece. “Tu rapero favorito está forrao (…) tú creyéndote que es pobre y que vive ajustao” dice en ‘Borracho en el salón‘; él, por su parte, presenta una imagen-que-no-es-solo-imagen, que no es fachada, y eso es una de las claves para que, por ejemplo, ‘Tienes el Don‘ tenga 20 millones de reproducciones en Youtube. Pero no es la única.

Rels B no es solo esa imagen distinta, sino también muchos aciertos a nivel musical, de los cuales en este trabajo podemos hallar alguno que otro: encontramos en ‘Skinnyflakkkkk‘ una de las veces en que mejor ha rapeado, en ‘Palm Tree’ un eficaz punto tropical, la mencionada ‘Tienes el Don’ exuda una sensualidad que nos recuerda a la que había en la estupenda ‘Vamos a Mirarnos’, y ‘Low Cost‘ resulta una personal aproximación al hartazgo de la clase joven obrera (¿y a la evasión que, por unos momentos, pueden proporcionarles el amor y la amistad?). Hay que destacar también la descripción de esa ‘Hood Girl‘; en la anterior reseña hablamos de un tono machista que asomaba a veces -aunque, como dice Ana Tijoux, “no es que el rap sea machista, es que el mundo lo es”- y lo cierto es que esta canción nos calla un poco la boca mientras cuenta la historia de una chica que está en control de la situación, que se hincha a currar para ayudar económicamente en casa, que puede llamar a Rels o a cualquier tío sin que eso signifique que le necesite, etc. De los mejores momentos a nivel lírico del álbum. Aunque, todo hay que decirlo, entre las canciones sigue habiendo alguna que otra cosa que echa patrás (“te voy a poner un piso en Nueva York / con dos chachas y una loca decorándote el salón”… tío, ¿en serio?).

A nivel producción, Itchy & Buco siguen detrás de los beats, y otras de las constantes de Rels B siguen aquí: están las referencias a la importancia de la familia y a la importancia de demostrarles tu cariño sin tener que sentir vergüenza alguna (“esos chavales tienen ambiciones que te cagas / ganar billetes, sacar de pobres a la mama / porque ella les puso comida, ropa y una cama” en ‘Don’t tell my mama’, “besos pa mi madre, besos pa mi abuela” en ‘Tienes el Don’, etc), sigue también desmarcándose de la etiqueta exclusiva de rapero al uso (“no soy súper rapero ni escribo en un cuaderno / escribo donde pillo porque si no, no me acuerdo”), y hay hasta un posible guiño a su fama de tipo respetuoso y amable en persona (Vice le llegó a poner el apodo de “chico bueno de la música urbana”): “me gusta que me digas que soy bueno / porque me sube el ego, desde luego”. Comentaba Rels B que ‘Inéditos’ está subido como álbum simplemente porque sale más barato en Spotify que canciones sueltas pero, al contrario de lo que se pueda pensar, esto no lo hace un “disco de descartes”, entendiéndose como “trabajo discreto”; hay, como hemos dicho, muy buenas ideas tanto aquí, como en el ‘Nueva Generación‘ (con Indigo Jams) que sacó poco después y, también, en los sencillos que ha ido presentando al público desde entonces.

Rels B actúa el día 23 de febrero en la sala Fanatic de Sevilla.

Calificación: 7/10

Lo mejor: ‘Hood Girl’, ‘Skinnyflakkkkk’, ‘Tienes el don’, ‘Low Cost’, ‘Borracho en el salón’

Te gustará si te gusta: Drake, Wiz Khalifa, Recycled J, PARTYNEXTDOOR

Escúchalo: Spotify