Lo + Sabrosón 2017

Como cada año cuando llega la canícula, en JENESAISPOP realizamos nuestra propia selección de temas veraniegos bajo la etiqueta Lo + Sabrosón, y que conforman nuestro propio Caribe Mix, nuestro Ibiza Mix, nuestro Verano Mix… Queda claro, ¿no?

La diferencia es que, en lugar de recopilar los ‘Felices los 4’, ‘Me enamoré’ o ‘Despacito’ que ya estaréis hasta la breva de escuchar en chiringuitos, piscinas y demás, escogemos artistas y canciones menos evidentes, aunque igualmente sandungueros y bailables (casi todos). Este año, además, lo completamos con una playlist de Spotify que contiene (casi) todas las canciones escogidas. ¡Buen verano!

Hazel English

Comenzamos con una elección puramente pop, que evoca al verano de manera distinta. Se trata de Hazel English, una cantautora de origen australiano pero radicada en EEUU que acaba de publicar su primer EP doble, ‘Just Give In / Never Go Home’, en una onda dreampop entre The Drums y Beach House. En este ‘That Thing’ es, curiosamente, uno de sus temas con más sintes, claramente evocador de los 80 y perfecto como introducción.

The Aces

Este cuarteto femenino puede parecer un invento prefabricado de Red Bull Records (sí, sí, los que te dan alas ahora tiene sello discográfico) para hacer sombra a las Haim. Y lo cierto es que, si echas de menos la frescura de las primeras canciones del trío de hermanas, temas como ‘Physical’ (¿homenaje a Olivia Newton-John, quizá?) pueden ser exactamente lo que necesitas para conducir tu descapotable por Sunset Boulevard… o tu utilitario con todas las ventanas bajadas por la Gran Via de les Corts, lo que toque.

Cléa Vincent

El estío es una época especialmente propicia para ritmos tropicales y brasileños, como la samba. Solo que, en este caso, la aportación llega de una joven cantautora francesa llamada Cléa Vincent, que ha dedicado este año un EP a este tipo de sonidos, aderezados con jazz. Este explícito ‘Samba’, “de Janeiro”, no podía ser más delicioso.

Indigo Jams

Cambiamos levemente de tercio, pero sigue haciendo calor, mucho calor… El que transmite este ‘Caprichosa’ de Índigo Jams, el miembro del colectivo canario Broke Niños Make Pesos al que podemos calificar sin el más mínimo rubor como el The Weeknd hispano. El flow y el tumbao de su R&B calentorro no tiene nada que envidiar a aquella trilogía de mixtapes con las que el canadiense se destapó. Siesta hot garantizada.

Childhood

Parece mentira que este jovencísimo combo –presentes en el reciente FIB– proceda de la generalmente fresquita ciuad británica de Nottingham, porque manejan los ritmos funk más sutiles y cálidos con maestría propia de veteranos. ‘California Nights’, adelanto de su nuevo disco, sin duda nos traslada con ellos a las noches californianas que reza su título.

LOST

Este dúo es la suma de Laurent Bardainne, de Poni Hoax, y la cantante también francesa de origen argelino Camélia Jordana, actriz y cantante surgida de la versión gala del talent-show Pop Idol. Juntos logran una alquimia estupenda, materializada en canciones tan magnéticas y bailables como esta ‘Big Party’ que, además de tamizar electrónica con influencias caribeñas y africanas, es un himno de empoderamiento femenino e inclusivo.

Sandro Jeeawock ft. One Path

Este productor instalado en Marbella es uno de esos jóvenes talentos que estamos viendo emerger en nuestro país, que aportan personalidad propia a hip hop, R&B y ritmos urbanos. Jeeawock acaba de lanzar su primer disco, ‘Golden Boy’, repleto de MCs invitados como One Path, que aporta su particular estilo a este ‘Pónmelo Suavito’ que, tras un arranque cumbiero, muta en un tema pop muy potente.

Pabllo Vittar

Probablemente os suene su nombre del último EP de Major Lazer y, de hecho, la popularidad de Pabllo en Brasil viene de ‘Open Bar’, su propia adaptación de ‘Lean On’. Convertido ya en una estrella, ha venido publicando singles que hacen confluir tradición rítmica de su país con ritmos bailables y pop. Este ‘K.O.’, del disco que ha publicado este año, ¡Vai Passar Mal’, es un buen e irresistible ejemplo.

Don Patricio

Por el momento no goza de la popularidad de su colega Bejo, con el que comparte la crew Locoplaya, pero Don Patricio tiene, con su propio estilo, tanta gracia y flow como el autor de ‘Mucho’. Derrochando sentido del humor, con constantes referencias sexuales y pop, Donpa tiene canciones tan desopilantes como este ‘Caribe Mix 93’. Su título no podía venir más al pelo. [NdR: este tema no está aún en Spotify, y lo hemos sustituido en la playlist con ‘Los Tenis en casa’, más antiguo pero también buenísimo].

Rels B

La superestrella del nuevo rap patrio ha lanzado su propio tema veraniego. El mallorquín Rels B se apoya en una base tan clasicota como seductora, obra de sus habituales Itchy & Buco Sound, para lanzar lo que no podemos calificar de otra cosa que hit. En este caso, además, ¿no os imagináis dándolo todo a altas horas al ritmo de esto? Yeah, me too.

Anitta

Aunque apenas esté empezando a ser conocida en el hemisferio norte por sus recientes colaboraciones con Iggy Azalea (en ‘Switch’) y Major Lazer (en ‘Sua cara’, el mismo tema que su compatriota Pabllo Vittar), Anitta lleva un lustro labrándose una carrera como cantante pop en Brasil, donde ya ha lanzado tres álbumes. Tras su single junto a Maluma del pasado año, en este 2017 nos presenta esta ‘Paradinha’ que, en un mundo perfecto, estaría sonando en todas las radios mainstream del mundo.

Miss Bolivia

Paz Ferreyra es en realidad originaria de argentina, y Bolivia era solo el nombre de la calle de Buenos Aires en la que vivió siempre. Esta rapera lleva desde 2008 mezclando hip hop con cumbia y ritmos jamaicanos, ganando adeptos discreramente hasta que en 2014 dio un considerable pelotazo en su país con ‘Tomate el palo’, un dueto con el cantautor Leo García. Meses atrás lanzaba su tercer disco, ‘Pantera’, que incluye una canción tan furiosas como este ‘El paso’.

MHD

Mientras en España la chavalada anda loca con el mal o bien llamado trap, en Francia (y buena parte de Europa, sobre todo en la que predominan familias migrantes de África) domina el afrotrap. Su mayor y mejor exponente es MHD, rapero del 19éme Arrondissement parisino, que este año parece dar un paso adelante con ‘Bravo’, un tema en el que conviven influencia del folclore norteafricano, rap y pop, una mezcla excitante que recuerda en cierto modo al ya añorado Stromae.

Beauty Brain ft. Ms Nina & Space Surimi

Aunque su hit ‘Chic’ estaba producido por Ikky, los últimos singles de la divertida Ms Nina tiene producción del dúo Beauty Brain, unos tipos bastante desquiciados que ofrecen una versión mediterránea del moombahton y que han contado recientemente con invitados nivel Chimo Bayo en sus singles. El más reciente es este arrasador ‘Danger’ se suman Nina y el poderoso MC Space Surimi, una mezcla perfecta para perrear al máximo. “Ven aquí, y tócame un poquito”, anda.

Playa Gótica

Tan bailable y urbano como los ritmos que acabamos de presentar es el post-funk sofocante, a lo early DFA, de este ‘Extraños visitantes’ que se incluye en el reciente debut del grupo chileno Playa Gótica, uno de los más interesantes del nuevo panorama chileno. Aunque ‘Amigurumi’, producido por Milton de Dënver toca muchos y diversos palos, sin duda este nos parece de una torridez más que propicia para (casi) cerrar Lo + Sabrosón 2017.

Bonus:

Ladilla Rusa

Si te gustaron Las Bistecs y Chicho y Chica, no te pierdas Ladilla Rusa. Este dúo de Barcelona alberga en sus cuerpos el cachondeo propio de las autoras de ‘HDA’ y los de ‘Bomba latina’ y los concentra en canciones para bailar y reír a la vez como ‘Bebo’ –fantástica oda combinada al ponerse hasta la ojarasca y a Raffaella Carrá– o este ‘Macaulay Culkin’ tecnorumbero que nos parece el perfecto bonus track de esta recopilación. Tienen en marcha, por cierto, un crowdfunding para lanzar su debut, ‘Estado del malestar’.