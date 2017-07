10 joyas perdidas del FIB 2017

Hoy arranca el Festival de Benicàssim reuniendo en su cartel a grandes cabezas como Red Hot Chili Peppers y The Weeknd, junto a estrellas nacionales como Mala Rodríguez, Los Planetas, Surfin’ Bichos o La Casa Azul. Las entradas de sábado se han agotado, pero aún quedan abonos sin derecho a cámping y tickets para el resto de días. En este artículo repasamos algunas de las joyas perdidas que no puedes perderte este año en el festival, y a las que podríamos añadir algunos artistas de los que ya os hemos hablado como Peaking Lights, Sunflower Bean, Twin Peaks, Pional, Ibibio Sound Machine o Marika Hackman, cuyo álbum estamos a punto de reseñar.

Declan McKenna

Nacido en Hertfordshire, Reino Unido, hace tan solo 18 años, Declan McKenna es uno de los mayores talentos emergentes de las islas. El artista ganó el concurso de nuevos talentos organizado por Glastonbury hace ya un par de temporadas y aquellos seguidores del sonido de Wave Pictures, Hefner, Sondre Lerche o el Bright Eyes más popero tienen que estar atentos a su inminente debut. Actúa el domingo abriendo el escenario principal, no se lo pierdan.



Lao Ra

¿No tenemos más pop desprejuiciado en el cartel aparte de Years & Years y Dua Lipa? Doch! La anglo-colombiana Lao Ra paseará el dancehall y electro pop de sencillos como ‘Body Bounce’ o ‘Jesus Made Me Bad’ por el South Beach Dance Stage este sábado poco después de las ocho de la tarde.



Troyboi

Probablemente conozcas a Troyboi por ‘Afterhours’, su colaboración con Nina Sky y Diplo, que lleva inequívocamente el sello de este, pero también es buena idea aproximarse a otras de las canciones del joven artista de trap londinense, como su tenebroso tema de bienvenida a su ciudad o el reciente ‘Hooper’. Le veremos este jueves 13 de julio en el South Beach Dance Stage.



Mick Jenkins

Tras un lustro editando mixtapes, el rapero de Alabama publicaba a finales del año pasado ‘The Healing Component’, un álbum de debut que conquistaba a la crítica gracias a la sensualidad de temas como ‘Angles’, con Noname y Xavier Omar; a singles como ‘Spread Love’ o la post-trip hop ‘Drowning’; o a colaboraciones como la bailable ‘Communicate’, producida por Kaytranada, que también actúa en el festival.



Honne

Una de las propuestas que podremos ver hoy jueves es la del dúo Honne, presentando su álbum editado en 2016 ‘Warm On A Cold Night’, cuyo hit ‘Someone That Loves You’ con Izzy Bizu ha sido remezclado por Joe Goddard. Bonito R&B y soul pop bastante fino, que podemos conectar con Stevie Wonder, Rhye o una especie de Aloe Blacc producido por Junior Boys.



Desperate Journalist

“¿Por qué eres tan aburrido?” es el título del último single de este grupo de dos chicos y dos chicas de Londres. Todo lo contrario de lo que sugiere su música, de afición post-punk y plasmada en sendos discos, que, editados entre 2014 y este año, han dejado hits como ‘Hollow’. Os dejamos con su más reciente vídeo, una pista de lo que podremos ver sobre el escenario el próximo sábado.



sir WAS

El proyecto de Joel Wästberg es como meter en una batidora los sonidos de Sigur Rós, la ambición soul pop moderna de unos JUNGLE o un Gnarls Barkley y el carácter imprevisible de unos Flaming Lips. Una propuesta bastante singular que se ha materializado en la edición de un disco llamado ‘Digging A Tunnel’ publicado en marzo. Actúa el domingo en el South Beach Dance Stage.



Childhood

Podrían ser estadounidenses o australianos, pero la banda de Ben Romans-Hopcraft viene desde Nottingham para presentar sus nuevas canciones. Su debut contenía temas como ‘Blue Velvet’, tan aptas para los fans de The Drums como los de Tame Impala, y ahora han estrenado un single llamado ‘Californian Light’ que avanza un segundo largo que sale a la venta la semana que viene.



Navvier

Entre las sorpresas que hallamos en el festival, y en general en la Comunidad Valenciana está este cuarteto que oscila entre la electrónica de unos Lasers o unos The Suicide of Western Culture y la música clásica, todo ello sin que, al menos a primera vista, su propuesta resulte kitsch. Este año han publicado un primer EP llamado ‘Penthalon’. Les toca el sábado.



Ella Rae

Una de las apuestas personales del FIB es la de esta londinense afincada en Nueva York que no ha editado nada: va en serio, acaba de poner en su Facebook que su primer single oficial, ‘Someone Else’, sale este mismo viernes 14 de julio. Mientras ardemos en deseos de averiguar cómo llena su set de 30 minutos en el Escenario Visa mañana, nos preguntamos si será la misma intérprete de un tema que aparece en Spotify llamado ‘Let Me Go’, que puede interesar a los seguidores de Clare Maguire, Florence… o Chlöe Howl.