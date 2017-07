FIB 2017 en 10 claves

Este fin de semana se celebra el FIB, con una remontada que sucede a las excelentes cifras de asistencia ya vistas el año pasado. La organización anunciaba que se habían agotado los abonos con cámping hace varias semanas y ya solo quedan abonos sin acceso al cámping y entradas de día en lo que se prevé una edición realmente multitudinaria, en la que la seguridad será reforzada. Estas son las 10 claves de este nuevo éxito de este festival histórico. En breve, nuestro especial de joyas perdidas (y os avisamos de que hay más de una sorpresa).

Red Hot Chili Peppers

Son sin duda los grandes cabezas de cartel. En los últimos años hemos visto cómo grupos que realmente jamás llegaron a vender millones de copias aparecían en letras grandes en los carteles de los festivales por su prestigio crítico o por el buen funcionamiento del boca a boca. Lo de Red Hot Chili Peppers es otra historia. Fueron superventas en los 90, los años dorados de la industria musical; lo siguen siendo a día de hoy, pues colocaron ‘The Getaway’ entre los 15 largos más vendidos en todo el mundo en 2016 y es de prever que durante su show en el escenario grande de Benicàssim allí no quepa ni un alfiler. Porque es que además tocan el sábado, normalmente el día de mayor afluencia en todo festival. El grupo acaba de decir, por si fuera poco, que continuarán haciendo discos pero que lo de las giras… no lo ven tan claro. “Nosotros tres tenemos 54 años (…) No sabemos si seguir haciendo largas giras de un año o año y medio como solemos hacer. Es una buena pregunta”.



The Weeknd

Como contrapartida al rock viejuno, el segundo cabeza de cartel no puede ser más moderno. El proyecto de Abel Tesfaye lleva lo equivalente a 2 millones de unidades vendidas de su último disco, ‘Starboy’, y eso que no ha terminado de sacarle todo el partido que podría, al no haber editado como single maravillas como ‘Rockin’’. Una de las superestrellas actuales que hay que ver en directo y a la que no conocemos más fecha en España que el FIB.



Liam Gallagher y el eterno retorno de Oasis

Oasis han tenido una relación especial con el FIB, tanto como grupo como por separado. Como grupo tuvieron una seria afrenta sobre el escenario que influyó en su separación poco después. Después, hemos visto a Noel Gallagher un par de veces volver al festival y también a Beady Eye. Esta vez será la primera que Liam Gallagher actuará en solitario en el FIB, pero da igual: la historia es que la interpretación de hits de Oasis está garantizada, los ha hecho en todos los conciertos que ha dado este año.



La firme apuesta por el pop nacional: Los Planetas, La Casa Azul, Mala Rodríguez, Love of Lesbian, Surfin Bichos

Aunque la cuota de público británico seguirá siendo destacada, el FIB no deja de lado a los principales artistas del pop español. Los Planetas vuelven a Benicàssim esta vez con nuevo álbum bajo el brazo, el notable ‘Zona temporalmente autónoma’. La Casa Azul y Mala Rodríguez, cada uno los mejores en su género, no faltan en el cartel; mientras que seguro que Love of Lesbian arañarán bastante público a Years & Years el domingo a eso de las once de la noche. Otros artistas nacionales que actúan son Surfin Bichos, Joe Crepúsculo, nudozurdo, Belako, Evripidis and His Tragedies y Linda Guilala, entre muchos otros.



El viejo indie: The Jesus & Mary Chain, Ride, Dinosaur Jr

FIB no es ajeno a sus orígenes y vuelve a traer a bandas que ya invitara en sus inicios a mediados de los 90. The Jesus & Mary Chain acuden para presentar hits y las canciones nuevas de ‘Damage & Joy’. Y Ride acuden para presentar hits pero también las canciones nuevas de ‘Weather Diaries’. De hecho Ride se separaron poco después de actuar en el FIB en 1995, por lo que su reencuentro será de lo más emocionante. En otro estilo, Dinosaur Jr acuden a Benicàssim tras haber actuado en Mad Cool.



La nueva generación de artistas Brit: Stormzy, Mura Masa

Menos vistos en el FIB son voces que representan a la nueva juventud británica, muy especialmente el exitosísimo Stormzy, cuyo debut ha sido número 1 en las listas de ventas pese a ser una muestra de grime; Mura Masa (que saca su esperado primer álbum justo esta semana), Slaves (con disco producido por Mike D de Beastie Boys), Mick Jenkins o en otro estilo, Temples.



El casi viejo indie: Kasabian, Foals, Peter Doherty

No tan viejos, no tan nuevos son grandes nombres del cartel como Kasabian (presentando ‘For Crying Out Loud‘), Foals y Peter Doherty, que lo tiene bien negro al coincidir de pleno con los Red Hot. Courteeners, The Strypes y The View son otros nombres ya casi veteranos del cartel, 100% FIB.



El gran pop: Dua Lipa, Years & Years, Kaytranada, Austra, Mykki Blanco

Uno de los momentos más poperos del festival tendrá lugar el domingo cuando Years & Years salgan al mayor escenario precisamente después de Dua Lipa. Dos propuestas de pop comercial desprejuiciado al que podríamos sumar el R&B más sugerente y sofisticado de Kaytranada (ha colaborado con gente como Craig David y AlunaGeorge) o la propuesta de Tiga, casi cerrando el festival antes de que definitivamente lo hagan DJ Tennis y en la carpa pop OchoyMedio / Razz, Amable y Aldo Linares. Porque por supuesto habrá carpa pop… algo que deberían tener todos los festivales, pero por alguna razón no.

También caben entre el gran pop que veremos en el festival los siempre estupendos Austra, el folk electrónico próximo a Bon Iver de James Vincent McMorrow o el hip-hop queer de Mykki Blanco.



La nueva generación de artistas españoles: Bad Gyal, Ten Bears, One Path, Alien Tango

Aunque Bad Gyal tiene la mala suerte de coincidir precisamente a las 23.00 horas del domingo con Years & Years y Love of Lesbian, no puede pasarse por alto que el FIB apuesta también por nuevos talentos de la música nacional. Están programados Conttra, Cómo vivir en el campo, Biznaga, One Path, Ten Bears, Alien Tango, Viva Suecia, Las Odio, Bejo & DJ Pimp, Captains o los valencianos Navvier. No puedo dejar de comentar que, de manera totalmente chanante, Las Bistecs coinciden casi al completo con Red Hot Chili Peppers el sábado a eso de las 23.00. Supongo que soy de los pocos que matan por ver a los dos en Benicàssim.



La electrónica: 2ManyDj’s, Bonobo, Deadmau5

Bonobo y Deadmau5 cerrarán el escenario principal jueves y viernes, pero también pasarán por el festival nombres tan asentados como 2 Many DJ’s, Kölsch, Olof Draijer de The Knife (y ojo, hay foto suya) o Rüfüs, junto a otros como TCTS, colaborador de Joe Goddard, remezclador de Jessie Ware, favorito de Annie Mac, autor de ‘Do It Like Me’.