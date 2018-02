Justin Timberlake sí homenajea a Prince en su entretenido intermedio de la Super Bowl

Justin Timberlake ha iniciado la campaña promocional de ‘Man of the Woods’, su nuevo disco, a lo grande, actuando en el intermedio de la Super Bowl (antes, P!nk ha cantado el himno nacional). Es la tercera vez que Timberlake actúa en el “halftime show”: la primera fue con *N SYNC y de la segunda nos acordamos todos.

Timberlake, como Gaga el año pasado, ha actuado solo, sin colaboradores invitados, y ha realizado un homenaje a Prince aprovechando que el evento deportivo se ha celebrado en Minnesota. No, no ha habido holograma de Prince, pero sí una proyección de él cantado ‘I Would Die 4 U’ expuesta en una enorme tela. Timberlake ha cantado la canción junto a él, al piano.

El resto del “show”, claro, ha sido más animado. Ha primado el baile en un intermedio muy entretenido en el que han sonado ‘Filthy’, ‘Rock Your Body’, ‘Señorita’, ‘Sexyback’, ‘My Love’, ‘Cry Me a River’, ‘Suit & Tie’, ‘Mirrors’, ‘Until the End of Time’, la mencionada ‘I Would Die 4 U’ y finalmente ‘CAN’T STOP THE FEELING!’, alternando escenario con coreografías realizadas en césped y alternando también “playback” con voz en directo. También ha habido espacio para un intrincado “dance break” entre canción y canción, en el que Timberlake ha demostrado de nuevo su gran fluidez.