Los antidisburbios persiguen y amansan niños en el nuevo vídeo de Triángulo de amor bizarro

Triángulo de Amor Bizarro estrenan vídeo para la excelente ‘Les llevaré mi cruz’, la canción más asequible de su nuevo EP ‘El gatopardo’, que reseñaremos este domingo y sobre el que hablamos largo y tendido con la banda. Es su lanzamiento más político.

Luis Cerveró (Fangoria, Javiera Mena, Rosenvinge, ellos mismos) se ha encargado de dirigir el vídeo de la canción, que retrata a las niñas que aparecen en la letra (también a niños) jugando alegremente, hasta que aparecen en escena los antidisturbios primero persiguiendo a los niños, y luego amasándolos. Ha de haber algún paralelismo con lo que se ha visto en Cataluña en tiempos recientes (aparecen emblemas de ERC, aunque también del PSOE o CNT), mientras Isa Cea continúa con la ambigüedad de dar vida a Isabel La Católica, ya vista en el tema ‘O Isa’, mientras Rodrigo es Krampus. El final es sorpresa.

Cadena Ser ha estrenado este videoclip, incluyendo unas declaraciones de Isa: “Me gustaría que quien viera este vídeo pasara un buen rato y que, como me pasa a mí cuando veo algo con mucha intensidad, lo cambie de alguna manera. Al haber música, palabras e imágenes, es como ver un cuadro. ¡El concepto es muy amplio!”. Añade luego: “¡No es tan irreal! No estamos enseñando nada que no exista ya. Clases, injusticias, desigualdades, ventajismos… Lleva pasando 500 años y seguirá sucediendo. A veces nosotros mismos lo transformamos para hacerlo más amable y poder seguir viviendo, pero lo que se supone que hay convive con lo que hay de verdad y con lo que te tienes que imaginar para contarlo en una canción (…) Parece que, si te lo curras, puedes conseguir todo lo que quieras. Pero el juego que hay es otro. Cuatro familias manejan el cotarro y el resto hacemos lo que podemos con las pocas cartas que nos dan. Si no hablas de política, no hablas de la vida. Es inevitable que se mezcle con todo lo demás”.

Triángulo de Amor Bizarro tocan el 20 de abril en OchoyMedio, Madrid (entradas, aquí), y el 9 de junio en Razzmatazz, Barcelona.