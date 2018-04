Clairo, la youtuber adolescente que telonea a Dua Lipa y cautiva a Pitchfork

Caído Myspace –los lectores más jóvenes ni sabrán de qué narices hablo– Youtube ha pasado a alojar la mayor cantera mundial de artistas musicales. Una de las youtubers musicales que ha emergido de manera más potente en los últimos meses ha sido la adolescente Claire Cottrill, una chica de 19 años residente en Boston que tiene varios vídeos, extremadamente caseros, pero que suman varios millones de reproducciones.

Clairo, como se hace llamar, es capaz de emocionar tanto con una sencilla versión a la guitarra de ‘He Can Only Hold Her’ de Amy Winehouse como con sus propias composiciones que, si bien a veces tienen bases más elaboradas (‘Get With U’) y contemporáneas, a menudo están hechas con un teclado doméstico y sus bases pre-programadas. Es el caso de ‘2 Hold U’ o ‘Pretty Girl’, el que se ha convertido en su gran éxito, con más de 12 millones de reproducciones del vídeo y más de 10 streamings en Spotify.

Se trata de una canción que, en contraposición a su lo-fi extremo, ofrece una melodía preciosa, interpretada por Clairo con una mezcla de candidez y rotundidad bastante sorprendente. La naturalidad que desprende su imagen en el vídeo tiene una razón y da una medida de por qué tanta gente la admira: explica que grabó el vídeo nada más levantarse, con el pelo y la cara sucios, porque la canción precisamente habla sobre una relación en la que se obligaba a sí misma a ser perfecta para complacer a su pareja. “La única forma en que podía hacer este vídeo era divertirme mucho mostrándome desagradable y que no me importara en absoluto”, dice su descripción.

Recientemente, Clairo lanzaba su vídeo más profesional hasta la fecha para su single ‘Flaming Hot Cheetos’, en el que comienza paseando entre un grupo de los aperitivos picantes que protagonizan este tema que alterna una base hip hop, teclados ensoñadores y una línea vocal de soul blanco a lo Lily Allen. Lo cierto es que sus canciones y su personalidad son cada vez más conocidas –a principios de año, Pitchfork le dedicaba un extenso reportaje y entrevista– y uno de los artistas que se ha rendido a su encanto es Danny L Harle, de PC Music, que hace unos meses publicó ‘Blue Angel’, un fantástico single de pop electrónico contemporáneo que contaba con la voz de Cottrill como protagonista, demostrando cuánto puede llegar a brillar fuera del ámbito Youtube. Su último salto, y probablemente el definitivo para trascenderlo, es el de ejercer de telonera para Dua Lipa en la gira que la norteamericana realizará el próximo verano.