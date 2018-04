Chvrches decepcionan optando por la vía de Imagine Dragons en ‘Miracle’

A más de un mes de la salida de ‘Love Is Dead’ el próximo 25 de mayo, ya vamos por el cuarto adelanto que Chvrches ofrecen de su tercer disco de estudio. Se titula ‘Miracle’ y, aunque resulta perfectamente reconocible su estilo, el estribillo sorprende… para no muy bien. La melodía es bastante popera, en una línea coherente con los tres adelantos previos. Pero lo peor llega cuando, en el estribillo, unos coros masculinos tope épicos, onda Imagine Dragons o Thirty Seconds to Mars, se combinan con unas percusiones aún más épicas. Sinceramente, esperamos más del trío británico.

Se da la circunstancia de que esta es la única canción del disco que no ha sido grabada en Estados Unidos con la producción del gurú del pop del siglo XXI, Greg Kurstin. Corresponde a una sesión posterior con Steve Mac, un veterano y premiado productor británico que ha trabajado con Little Mix, Shakira, One Direction, The Wanted, Westlife, Susan Boyle, Ed Sheeran o Il Divo. La sensación es que Mac ha querido ser moderno pero algo salió mal. Curiosamente, Chvrches explicaron en BBC Radio 1 que fue la última canción en ser incorporada al álbum.

El grupo formado por Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook ha manifestado su intención de sonar más pop y, en general, más grandes en este nuevo álbum, de ahí su decisión de contar con Kurstin, productor de grandes éxitos de Adele y Sia, además de canciones y discos de Ellie Goulding, Beck, Kelly Clarkson, P!nk o The Shins. Hasta ahora, los tres temas que habían mostrado –‘Never Say Die’, ‘My Enemy’ (con Matt Berninger de The National) y ‘Get Out’– encajaban con esa mayor ambición pop sin traicionar su personal synthpop.