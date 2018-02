Veredicto: ‘Get Out’ de Chvrches… ¿un “grower” o lineal y plana?

Parte de la redacción evalúa ‘Get Out’, el nuevo single de CHVRCHES:

“Es normal que, con las ganas que hay de oír algo nuevo de CHVRCHES, este primer adelanto de su tercer disco sepa a poco para muchos, pero a mí me ha gustado ‘Get Out’, aunque tiene unos puntos fuertes muy identificables. La base de las estrofas, a medio camino entre los sonidos de PC Music y el ‘M.I.L.F. $’ de Fergie (quizás sea también el resultado de la mezcla de Greg Kurstin y los sonidos de la propia banda), palidece frente al -en comparación- más minimalista estribillo y, sobre todo, frente a su fantástico puente. El “you are a kaleidoscope” entonado por Lauren se recupera para acabar con elegancia la canción… y que quieras ponértela otra vez. Lo cual es un buen síntoma.” Pablo N. Tocino

“Es escuchar ‘Get Out’ y entender perfectamente lo que Chvrches querían decir en aquella entrevista en la que hablaban sobre su nuevo disco: es lo más pop que han hecho nunca –lo cual evidencia ese estribillo que no sorprendería en boca de Taylor Swift; y no, esto no es algo negativo– y a la vez es algo sucio y raro –los sintes tan sucios de su arranque, las estrofas de cadencia bastante lenta–. Puede no parecer a la altura de sus mejores singles de primeras, pero apuesto un chupito a que esto es un grower.” Raúl Guillén

“Como apunta mi compañero Raúl Guillén en el veredicto anterior, Chvrches han afirmado que su próximo disco será el más pop que han hecho nunca. Difícilmente Chvrches han podido hacer canciones más pop en temazos tan redondos como ‘The Mother We Share’, ‘Leave a Trace’ o ‘Clearest Blue’, pero en ‘Get Out’ sí se percibe el intento de realizar una canción pop más radiable y convencional. Y eso no juega a favor de Chvrches. ‘Get Out’ es dramática, épica incluso, en estructura y desarrollo, pero peca de una melodía lineal y plana que, en lugar de elevar la canción, la convierte en repetitiva. Para ser de lo más pop que han compuesto, no dan muchas ganas de ponérsela otra vez…” Jordi Bardají

“‘Get Out’ es una canción muy mona, tiene un arranque prometedor; el riff duro de sintetizador en contraste con la dulzura de la voz de Lauren augura muchas cosas buenas. Sin embargo, la segunda parte del estribillo, la de “good intentions”, resta fuerza al resto, paradójicamente. Y, aunque remonta con la leve épica que adorna la tercera mitad, cuando canta “You are a kaleidoscope”. ‘Get Out’ me acaba por resultar excesivamente repetitiva. A eso hay que sumar que suena como si Chvrches se estuvieran reprimiendo el sentimiento. Todos esos lastres juntos hacen que se evapore el hechizo. Con lo que me gustaban a mí las explosiones y la fuerza de ‘Never Ending Circles’ y ‘Leave a Trace’”. Mireia Pería