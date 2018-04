They Might Be Giants, Albert Pla, The New Raemon & McEnroe… cierran el cartel de Vida Festival

Tras haberse consolidado con cuatro inolvidables ediciones y a pocos meses de celebrar su quinto aniversario, Vida Festival presenta el cartel completo de la edición de este año, la cuál tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio en Vilanova i la Geltrú. A los artistas ya confirmados anteriormente –entre los cuales destacan nombres de la talla de Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Calexico, Los Planetas, of Montreal, Elvis Perkins y Novedades Carminha—, se suman 11 nuevas incorporaciones a la ecléctica programación del VIDA 2018: They Might Be Giants –que a principios de este año publicaban ‘I Like Fun’–, Tensnake, Albert Pla, The New Raemon & McEnroe, J. Bernardt, Est Oest, Vetviolet, Desert, Jordi Lanuza, Xavi Alías y Da Souza.

Coincidiendo con el cierre del cartel, también se anuncia la distribución del mismo por días: el jueves 28 de junio encabezarán los dos escenarios principales Los Planetas y Calexico; el viernes 29, estarán Franz Ferdinand y St Vincent; y el sábado 30, serán Iron & Wine y They Might Be Giants los nombres más destacados. El festival, además, anuncia la repetición en este 2018 de la iniciativa Vida Club, en la que congrega a 18 DJs como Maadraassoo, VëMö, End of the Road DJs, Eufrasis o Bonny & Clyde DJs.

Los últimos abonos para disfrutar del Vida Festival 2018 siguen a la venta al precio de 85€ (+ gastos de gestión) junto con las demás opciones de acceso: Wild Side, Kids, Family Pack y las entradas de día. Pueden adquirirse en Ticketmaster.