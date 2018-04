¿Ha confirmado hoy Madonna que ha vuelto a trabajar con Mirwais en su nuevo disco?

Madonna continúa grabando su nuevo álbum esta semana en algún lugar del mundo. La cantante ha publicado un vídeo en el que aparece cantando una canción que no estará en el disco, sino que más bien parece un divertimento o un viejo descarte. “No, esto no es mi nueva música, pero me lo estoy pasando muy bien en el estudio entre toma y toma”. ¿Y quién aparece en los hashtags del vídeo? Mirwais, quien fuera productor de uno de sus mejores discos y más vendidos, ‘Music’, y también de uno de los que peores críticas recibieron y peor vendidos, ‘American Life’, en cualquier caso un disco de culto para algunos de sus fans.

El nombre de Mirwais como posible nuevo colaborador de Madonna ha sonado fuerte durante los últimos meses, desde que Madonna empezaba a seguirle en Instagram, afirmaba que su nuevo disco iba a ser político o desde que interpretara casi la mitad de aquel olvidado disco de 2003 en el show Tears of a Clown. Nunca ha habido confirmación oficial, pero se piensa que la cantante ha grabado con él en un estudio de Londres. Recientemente ambos se comunicaron a través de Instagram pero con algún que otro problema de entendimiento que hacía dudar que ambos estuvieran hablando últimamente. Mirwais parecía celebrar el 8 de abril el 15º aniversario exacto del single ‘American Life’, indicando: “15 young” (¿en lugar de 15 years old”?), y Madonna, ajena a los fastos, comentaba simplemente que ella es “todavía joven”. Hoy Madonna le ha incluido como hashtag en su nuevo vídeo, de manera que esto solo puede significar dos cosas: que está trabajando con él, o que le apetece trolearle.

El regreso de Mirwais es muy reclamado por algunos de los fans de Madonna, si bien hay que recordar que tras el descalabro épico de Madonna en ‘American Life’ (2003) después de un lustro de grandes éxitos, ella se recuperó en ‘Confessions on a Dancefloor’, pero de Mirwais, poco más se ha sabido. No son pocos los seguidores que creen que su regreso no ha de ser positivo, pues el también añorado William Orbit dejó a su regreso en ‘MDNA’ tantas cosas buenas (el Globo de Oro a ‘Masterpiece’, ‘Gang Bang’, ‘Love Spent’) como mediocres (‘I’m A Sinner’, ‘Some Girls’).

En cualquier caso, Mirwais nos dejará comprobar este mismo mes su estado de forma, pues ha anunciado en IG que este abril llegará algo llamado ‘Dark Storm’.

¿Te apetece que Madonna vuelva a trabajar con Mirwais? Sí, prefiero otro 'American Life' que otro disco como los últimos (36%, 48 Votos)

Sí, 'Music' es de lo mejor que ha hecho Madonna, a ver qué sale... (29%, 39 Votos)

Más bien no, sólo si se ven capaces de hacer algo ultra diferente (27%, 37 Votos)

No, ¿qué ha hecho Mirwais estos 15 años? (8%, 11 Votos) Votos totales: 135

Cargando ... Cargando ...

15 – Young @madonna Una publicación compartida de MIRWAIS (@mirwais.official) el 8 Abr, 2018 a las 1:21 PDT