Madonna da detalles sobre su próximo disco político

Madonna volverá a hacer un disco político pese al bache creativo y comercial que supuso en su carrera ‘American Life’ (2003), el álbum que editó entre los muy exitosos ‘Music’ (2000) y ‘Confessions on a Dancefloor’ (2005), y que supuso uno de los grandes baches de su carrera, además de ser su largo peor valorado en Metacritic. No obstante, el disco ha ido siendo reivindicado por algunos de sus seguidores, que ven en él uno de los discos más honestos de su carrera y uno de los más avanzados en cuanto a sonido, y también por ella misma, que en 2016 interpretaba hasta 5 canciones de ‘American Life’ (un tercio del setlist) en un concierto de formato reducido celebrado en Australia.

Teniendo en cuenta los tiempos convulsos en cuanto a política que se viven, muy especialmente tras la victoria de Trump, a la que Madonna se opuso por su machismo en una multitudinaria manifestación en la que incluso la cantante habló de “hacer volar la Casa Blanca”, propiciando que Trump la llamara “asquerosa“; Madonna volverá a hablar de política. Así lo ha dicho durante una entrevista concedida a un medio brasileño, recogida por su site de fans DrownedMadonna. La cantante está promocionando su nuevo disco en directo y una línea de cremas llamada MDNA Skin, y ya había dicho que estaba empezando a hablar con nuevos autores y productores, pero hasta ahora no se había explayado tanto.

Madonna ha dicho que el disco no hablará de Trump “porque no sabemos quién será el presidente cuando el álbum salga”, probablemente bromeando sobre la durabilidad del presidente, pues en principio las próximas elecciones son a más de 3 años vista. La cantante indica que sus temas no serán “sobre ninguna persona en particular”. “Los líderes del mundo están hundiendo la sociedad en la insensibilidad y el conservadurismo. Con la economía colapsándose, la gente cree que es mejor elegir a empresarios de éxito para dirigir un gobierno. Pero no es así como funcionan las cosas. Ser el líder de una nación requiere diplomacia, experiencia y habilidades intelectuales. Es un trabajo colosal, pero cada vez se elige a más gente no cualificada para ese trabajo. En mis canciones quiero hablar de cómo hemos llegado a ese punto. No podemos seguir culpando a los líderes, tenemos que culparnos a nosotros mismos. Necesitamos implicarnos y pedir los cambios que queremos”.

También recuerda ‘American Life’. “La gente se enfadó especialmente porque critiqué Estados Unidos, su modo de vida, el sueño americano, el gobierno, las políticas. Los americanos no quieren oír críticas. Quieren pensar que viven en un país donde hay justicia e igualdad, un ejemplo de democracia y libertad. Pero sabemos que eso no es verdad, sobre todo hoy”.

Finalmente, ha dicho que nunca se cansará de protestar o rebelarse, pese a su larga carrera, y también ha indicado que está impresionada con la cantidad de grandes músicos que está escuchando tras su mudanza a Portugal, avanzando que va a trabajar con ellos en “conciertos íntimos”. “Va a ser una fase interesante de mi carrera”.