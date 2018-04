La extrañísima entrevista de Morrissey que no habría colado en Aprils Fools

Morrissey, contrariado por la manipulación de la prensa tras sus declaraciones sobre el caso de acoso de Kevin Spacey, declaró a finales de 2018 que no haría más entrevistas con prensa escrita. Algunos entendimos que no haría más entrevistas con papel y web si no implicaba audio y vídeo en los que se pudiera comprobar la fidelidad a sus palabras o la ausencia de edición, algo normal si recordamos los turbios asuntos en que ha estado implicado con el NME, por ejemplo, a lo largo de las décadas.

Sin embargo, una entrevista escrita con él ha aparecido en la web Morrissey Central, que parece la sustituta de su web oficiosa True to You ahora que esta ha dejado de funcionar por razones que quizá no queremos averiguar. La entrevista está realizada por alguien llamado John Riggers, que aparentemente publicará algo sobre Morrissey en septiembre de 2018, pero hay razones para pensar que, si esto es realmente una entrevista con Morrissey y no un “fake” propio del Día de los Inocentes anglosajón para burlarse de la prensa (porque Aprils Fools fue hace una quincena que si no…), John Riggers puede ser un pseudónimo de Morrissey como por ejemplo sugiere New York Daily News.

Morrissey bromea sobre un tercer referéndum por el Brexit

La entrevista es muy Morrissey en todos los sentidos: es una mina de titulares que van de lo hilarante (“Theresa May no sabe ni decir su nombre a menos que esté escrito en un “cue” delante de ella”) al delirio (“el Loony-left ha olvidado que Hitler era de izquierdas”), pasando por el punto intermedio (“no creo haber dicho nada provocativo, solo hechos”). Si bien la cumbre de todo esto se produciría en torno a las declaraciones del Brexit. Morrissey no votó, pero, cuando le dicen que ha sido “acusado” de apoyar el Brexit, su respuesta es: “”acusado” es la palabra correcta, ¿verdad? Nadie puede felicitarte por apoyar el Brexit, ¿verdad? Eso debería darte todo lo que necesitas saber sobre la llamativa ausencia de neutralidad dentro de la prensa británica”.

Además, cree que la UE no va a dejar salir a Reino Unido, cree que ya se está “mascullando” un segundo referéndum, pero se pregunta qué pasará cuando se produzca este segundo referéndum y vuelva a salir que sí al Brexit. “¿Habrá un tercer referéndum?”, se pregunta irónicamente, y también concluye: “Hungría, Italia, Finlandia y Polonia dejarán la UE antes que a Reino Unido se deje hacerlo”.

Morrissey revela cuáles le parecen sus peores discos

La supuesta entrevista deja curiosidades para fans, como ese momento en que le preguntan cuántos años siente que tiene y responde que “165”, y sobre todo cuando se refiere a sus discos en solitario. Morrissey cree, por supuesto, que sus discos al margen de los Smiths están infravalorados, también los músicos que lleva en la actualidad, por los que nadie le pregunta pese a tener una larga experiencia en la carretera (en contraposición a al menos un par de los Smiths, claro) y dice que lo de los Smiths le parece demasiado “simplista”.

Y su modo de decirlo no tiene precio: “No (escucho a los Smiths). Fue bonito, pero se acabó. Mi orgullo está en ‘Low In High School’, ‘World Peace Is None Of Your Business’, ‘Years Of Refusal’, ‘Ringleader Of the Tormentors’, ‘You Are The Quarry’, ‘Swords’, ‘Southpaw Grammar’, ‘Your Arsenal’, ‘Vauxhall and I’… Soy yo en ellos (…) No me imagino mi vida sin esos discos en solitario, y sí, incluyo hasta ‘Maladjusted'”. Deja caer en ese “hasta” que este álbum de 1997 le parece el peor disco de toda su carrera, pues ha mencionado y listado casi toda su discografía más o menos en orden cronológico inverso, en principio excepto ese disco. Cuando el entrevistador le recuerda que no ha llegado a sus dos primeras obras, ‘Kill Uncle’, normalmente reconocido como el peor disco de Morrissey, y ‘Viva Hate’, su debut, contenedor de ‘Suedehead’ y ‘Everyday Is Like Sunday’, aún recurrentes en su repertorio, dice que “no estaba preparado, los precipité y fue mi culpa”.

¿Pero todo esto no es una broma?

Hasta aquí todo más o menos como siempre, para sus estándares. Pero la entrevista se torna surrealista especialmente en su segunda mitad, con una serie de preguntas como pactadas con este “fan” sobre los derechos de los animales y algunas afirmaciones por parte del entrevistador que hacen pensar que este no puede ser otro que Morrissey. La cosa huele cuando “John” dice que ‘I Spend the Day In Bed’ ha sido un “éxito en radio” (como diría Morrissey “¿CUÁNDO? ¿DÓNDE?”) y que ‘I Wish You Lonely’ y ‘Jacky’s Only Happy When She’s Up On The Stage’ son “sus mejores canciones de la historia”, añadiendo -el entrevistador, insisto- que “David Bowie no estaba escribiendo tan grandes canciones en esa época de su vida”.

Es una clara provocación ultra Morrissey, pues Bowie no editó nada entre los 56 y los 66 años, y lo inmediatamente anterior se considera -con sus matices- decadencia. El “entrevistador” llega a preguntar por qué no ha lamentado la muerte de Bowie, Mozz responde: “¿qué se supone que tenía que hacer?”, y el entrevistador, sin decir, por ejemplo, que es una persona bastante citada en su ‘Autobiografía’, aunque no siempre para muy bien, no consigue hacerle decir nada concluyente. Sí cabe, eso sí, una broma más sobre Bowie: Morrissey cree que referirse a Morrissey solo por los Smiths es como referirse “a David Bowie solo respecto a ‘The Laughing Gnome’” (NdE: aquella idiotez que Bowie editó a finales de los 60 que estaba muy graciosa, pero no, no ha sido determinante en su carrera).

Los seguidores de Morrissey-solo, la web de fans repudiada por el ídolo, están desconcertados. Algunos afirman que le han perdido, otros arremeten contra las webs que han hecho sangre de sus peores citas sin reflexionar sobre las mismas, nadie sabe quién es este John… Morrissey anuncia nuevos conciertos para julio y dice que trabaja en nuevo álbum, pero entre pitos y flautas, hace tiempo que no se ve a nadie demasiado contento en el mundo del artista, y esta entrevista de peloteo y con pinta de “fake” no es más que otro extraño paso en el camino.