Morrissey mete un poquito más la pata hablando sobre acoso sexual, que reconoce no haber sufrido

Morrissey tiene nuevo disco, ‘Low in High School‘, que está presentando en una gira no sin sus cancelaciones habituales, pero cualquiera diría que tiene algo que promocionar con la mala racha de popularidad que se está buscando últimamente hablando sobre Kevin Spacey y Harvey Weinstein, a quienes ha defendido ante las acusaciones de acoso sexual que han arruinado sus carreras.

El ex The Smiths trataba de defender a Spacey y Weinstein en una entrevista con un medio alemán, asegurando que las víctimas tienen su parte de culpa y que a veces la gente confunde acoso con ser torpe al ligar, y en una reciente charla con The Sunday Times ha elaborado su opinión: “debes tener cuidado en cuanto a lo que implica acoso sexual”, ha dicho, “porque a veces simplemente es resultado de un intento patético de cortejar”. A continuación, Morrissey reconoce no haber sufrido nunca acoso sexual.

Morrissey tiene palabras también para Donald Trump: dice que no es un líder sino un “parásito” y cree es que el mayor mal que tiene ahora mismo Estados Unidos, pues actúa como “un niño intentando coger algo y destruyendo todo alrededor”. Ante la posibilidad de matarlo o dejarlo vivir al alcance de un botón que le plantea otro medio, Morrissey escoge matarlo, “por el bien de la humanidad”.