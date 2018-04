Janelle Monáe se multiplica y se baña en el vídeo de ‘I Like It’

Este viernes 27 de abril llega finalmente a las tiendas ‘Dirty Computer’, el nuevo disco de Janelle Monáe. Tras sorprender con la feminista ‘PYNK’ junto a Grimes y también con la muy Prince ‘Make Me Feel’ y la más Kendrick ‘Django Jane’, Monáe comparte un cuarto single de este nuevo trabajo titulado ‘I Like That’ que explora territorios R&B algo más familiares, aunando ritmos hip-hop y melodías soul para expresar que ella es una “contradicción con patas” y está orgullosa de ello. El vídeo de la canción muestra a Janelle Monáe multiplicándose y dándose baños, ofreciendo una imagen menos censurable en cadenas y rotaciones conservadoras que ‘PYNK’, aunque ojo, hay peineta.

La cantante, por cierto, anuncia una gira por Estados Unidos en junio y julio que descarta que sea una opción verla en festivales españoles este año del tipo FIB.



Por otro lado, Monáe es otra de tantas personas que han quedado maravilladas con el histórico set de Beyoncé en Coachella, y no ha dejado pasar la oportunidad de acudir a Twitter para expresar su asombro, resaltando la influencia que Knowles ha ejercido en generaciones de artistas posteriores, entre ellas Monaé: “mi REINA para siempre. Continuamente tú me haces sentirme tan orgullosa de ser una mujer negra y una artista. Lo de anoche fue EXCEPCIONAL. ¡Debemos protegerte a toda costa! [Beyoncé] ha allanado el camino para innumerables [artistas], incluida yo. Solo tengo amor, respeto y apoyo para ella”.

Comenta el nuevo single de Janelle Monáe en nuestros foros.

My QUEEN for life . Always . And forever . You continuously make me feel so proud to be a Black woman & artist . Last night was EXCEPTIONAL . We must protect you at all costs ! 🙌🏾🙏🏿 #BEYCHELLA pic.twitter.com/KNsKuDB7gX

We all we got . She has paved the way for many of us including me . I have nothing but love , respect , & support . Always . 👊🏾🤛🏾 https://t.co/7ZPPB4eZZh

— Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) 15 de abril de 2018