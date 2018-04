Lana Del Rey recibe el premio ASCAP, Father John Misty la presenta y versiona ‘Ride’

Tras terminar su gira ‘LA to the Moon’ en España, ofreciendo un memorable concierto en Barcelona y otro en Madrid, Lana Del Rey ha volado a Beverly Hills, California para aceptar un premio concedido por la ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores). Concretamente, Del Rey ha recibido el premio a Mayor impacto global.

Le ha entregado el premio a Del Rey su colega Father John Misty, con quien ha colaborado en el pasado y quien, antes de dárselo, ha realizado una versión de ‘Ride’, el single principal de ‘Paradise‘. Inmediatamente después, Josh Tillman presentaba a Del Rey así: “me parece ligeramente irónico entregar un premio de composición a una persona que parece irradiar canciones sin ningún esfuerzo, pero sé cuánto trabajas y creo todo el mundo lo sabe. Podrías meter a todos los compositores en un bunker durante miles de años y jamás darían con algo como ‘Fucked My Way Up the Top‘.

Del Rey ha conseguido acudir a los premios ASCAP con su asunto con Radiohead zanjado. Ahora quizá pueda dedicarse más tranquilamente al musical de Broadway que presuntamente prepara, pero dado que ha reconocido encontrarse trabajando en el sucesor de ‘Lust for Life‘, quizás lo deje de nuevo aparcado por un tiempo.

Otros artistas que han recibido el premio ASCAP son Portugal. The Man y Desmond Child.