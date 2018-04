La Canción del Día: Bomba Estéreo arrasan con un remix de ‘To My Love’ con 3 años de retraso

Esto sí que ha sido un “sorpasso” en toda regla: Bomba Estéreo publicaban en 2015 su disco ‘Amanecer‘, que llamaba la atención de mucha gente en nuestro país y terminaba, por ejemplo, en lista de mejores discos de 2015 de JENESAISPOP. Desde entonces, la banda colombiana ha editado otro álbum, ‘Ayo‘, pero es con un remix de una canción antigua, ‘To My Love’, con la que han terminado de arrasar con 3 años de retraso.

‘To My Love’ (significando “to” “todo” y no “a” en inglés) ni siquiera fue un sencillo de ‘Amanecer’. El grupo se decantó por pistas como ‘Fiesta’, ‘Soy yo’ y ‘Somos dos’ a la hora de realizar videoclips. Sin embargo, la canción ha ido ganando adeptos y en los últimos tiempos, gracias al remix reggaetonero incluido en el álbum de remixes de 2016, las escuchas se han multiplicado a lo grande, sumando 36 millones en Spotify y 64 millones en Youtube. Bomba Estéreo están arrasando ahora mismo con el “Tainy Remix” de ‘To My Love’, muy especialmente en México, donde son número 2 en Spotify y número 3 en iTunes; y aparecen también por el top 100 español ahora y no antes: entran al puesto 88 en la tabla oficial de Promusicae que sale hoy.

A falta de localizar serie o spot televisivo que haya apoyado la canción, lo cierto es que el remix de ‘To My Love’ aparece en Spotify en una playlist de reggaetón que cuenta con casi 1 millón de seguidores. Es, además, la primera pista de otra playlist “éxitos México” que cuenta con 3 millones de seguidores de nada. No hay que ser un lince para darse cuenta de lo que se está beneficiando de estas buenas posiciones, aunque es cierto que sus reproducciones en Youtube son incluso más altas: a la gente le encanta la canción y se la pone en bucle.

El grupo no está siendo ajeno a este fenómeno tardío y ha compartido durante todo el mes de abril en su Facebook versiones de fans de ‘To My Love’, indicando que “‘To My Love’ está por todos lados”, y sumando algún que otro meme o vídeo divertido. Sus seguidores se preguntan qué ha sucedido, algunos lamentan su remix reggaetonero y otros responden: “pues ponte la versión del álbum”. Los comentarios en Twitter son para todos los gustos. En cualquier caso, una versión que respeta el carácter dulce e irresistible de la original, una de sus excelentes canciones sensuales y románticas, y uno de los fenómenos más extraños de los tiempos recientes.