10 joyas perdidas en el cartel de Vida Festival 2018

Hoy da comienzo la 5ª edición de Vida Festival, un evento que se ha ido haciendo grande año a año. En esta edición encontramos nombres de la entidad de St. Vincent, Los Planetas, Franz Ferdinand, Iron & Wine, They Might Be Giants o Calexico, apuntalados por una notable segunda línea con Of Montreal, Albert Pla, Elvis Perkins…

Pero uno de los mayores atractivos de Vida Festival, al margen de la casi inexistencia de solapes dolorosos y de un bonito recinto natural en la costa sur de Barcelona, está en su esmero por atraer y mostrar una buena cantidad de nombres menos habituales en los line-ups festivaleros. A 10 de esos nombres dedicamos este especial Verdades como Templos de hoy.

The Crab Apples

Sigue resultando sorprendente lo bien que numerosos artistas jóvenes se manejan en códigos propios de hace tres décadas. Como en el caso de Haim o Pale Waves, en el plano internacional, el cuarteto catalán The Crab Apples lo practica tan bien como aquellos en las canciones de su segundo disco ‘A Drastic Mistake’, como demuestra la gran ‘Open Your Mind’. Este jueves, 28 de junio, trasladarán ese magnetismo al directo en La Cabaña, a las 21:40h.

Curtis Harding

Este ex-corista de Cee-Lo Green insiste en que tildarle de “soul man” es quedarse sólo en la superficie de su música y su voz, que aúna “dolor, placer, añoranza, dulzura, tristeza y fuerza”. Pero lo cierto que, con algunos matices de rock, soul y contemporaneidad, el soul clásico al estilo de Curtis Mayfield, Al Green o Marvin Gaye nutre sus dos álbumes publicados en el sello Anti-, ‘Soul Power’ (2015) y ‘Face Your Fear’ (2017). Actúa el jueves, a las 22:30h, en el Escenario La Masia.

Esteban & Manuel

A medida que pasan los meses, la ecléctica batirdora de este insólito dúo no hace sino seguir acumulando fans por allá donde pasa, generando fiestones de puro baile y diversión con las canciones de su único disco hasta la fecha, ‘La batalla del día a día’, en el que caben cumbia, tumbao, rumba, guiños mediterráneos y letras despiporrantes en galego y castellano. El viernes 29 de junio, a partir de las 23:35h, prenderán el escenario La Cabaña.

Great News

Este trío noruego asegura inspirarse en lo que grupos como Fleetwood Mac o AC/DC hacían en los 80 y 90. Lo que encontramos en su recién publicado debut, ‘Wonderfault’, tiene más que ver en cambio con un pop rock expansivo y bien cargado de sintetizadores, en ocasiones próximo a Phoenix (‘Secrets’) y en otras no muy alejado del post-brit pop de The Kooks (‘Love Her’). Actúan el domingo, 1 de julio, a las 19:25h, dentro de los shows gratuitos del Daurada Beach Club.

Hookworms

El psico-pop-rock de este grupo de Leeds se ha consolidado a lo grande con ‘Microshift’, un tercer disco estupendo en el que conjugan intensidad, experimentación, imaginación… y melodías sólidas y pegadizas. Y con él, por fin parecen haber conjurado ese halo de mala suerte que, al parecer, perseguía al grupo. El sábado 30 de junio a las 00:30h lo deben demostrar en el escenario La Masia.

J. Bernardt

Aunque aparente ser un nombre real, este en realidad es el alias musical en solitario de Jinte Deprez, integrante del grupo belga Balthazar que parece ser fetiche para el festival, después de que tocaran en pasadas ediciones y, después, invitaran a Warhaus, proyecto de su compañero Marteen Devoldere. J. Bernardt publicaba en 2017 su debut, ‘Running Days’, en el que da cuenta de un pop de guitarras sinuoso y bailable, con momentos tan deslumbrantes como ‘Wicked Streets’. Lo presenta este jueves, 28 de junio, en el escenario La Masia, a las 19:45h.

Jad & The

Jad Lee es un músico australiano que comenzó a darse a conocer como parte del dúo Twiggy Lashes, chill-pop influenciado por el hip hop y la electrónica. En solitario y establecido en Berlín, comenzó a hacerse llamar Jad & The Ladyboy (nombre ahora extrañamente acortado) para facturar unas producciones de retro-house repleto de luminosos arreglos soul como el de ‘Strings That Never Win’, su mayor éxito personal, que seguro sonará a partir de las 2:35h de la noche del viernes 29, en La Cabaña.

Nick Mulvey

Tras curtirse en la escena del nuevo jazz británico como integrante del cobo Portico Quartet, este músico solista se desmarcó del género en su debut de 2014, ‘First Mind’. Sin embargo, como plasmaba en su segundo disco ‘Wake Up Now’, publicado a finales del pasado año, sus canciones están repletos de magníficos arreglos, con guiños al soul, la bossa nova y, sí, el jazz, que las enriquecen y las sitúan próximas a las de los Kings of Convenience más exuberantes. Su música llenará el escenario La Masia el viernes, 29 de junio, a las 21:00h.

Rey Lobo

El murciano Víctor Hernández lidera este trío que, seguro, sorprenderá a muchos. Y es que las canciones de ‘Nonduermas’, su EP debut publicado el pasado año sintonizan de inmediato y sin sonrojo con el post-folk de múltiples capas, con guiños a la electrónica, de Bon Iver o Sufjan Stevens, nada menos. Su show del viernes 29 en el coqueto barquito en medio del bosque que conforma El Vaixell promete muchísimo.

The Wheels

Con su segundo trabajo largo, ‘The Year of The Monkey’, este grupo mallorquín se afianzaba como uno de los mejores ecos del pop rock de tintes psicodélicos, escuela Beatles y Kinks, hecho aquí. En sintonía con los primeros Tame Impala o Beachwood Sparks, pero también con compañeros de cartel locales como The Zephyr Bones o Baywaves, canciones como ‘Mr. Hyde’, ‘Dream On’ o ‘Sitting On A Rainbow’ seguro ejercerán de un buen refresco ante nombres más recurrentes. Actúan el viernes 29 en el escenario La Cabaña.