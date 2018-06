Vida Festival agota abonos gracias a estos 10 artistas que actúan (y también a los que NO actúan)

Vida Festival arranca hoy una nueva edición en Vilanova i la Geltrú con todos los abonos agotados, estando ya solo disponibles en su página web las entradas de día. El festival ha logrado hace tiempo una imagen de marca realmente exquisita, centrada en lo alternativo pero también en el lado más delicatessen del pop o el folk, y tan responsable de su éxito es el emplazamiento del recinto y la comodidad ofrecida a los asistentes a lo largo de los años, como la línea editorial. Una línea editorial de la que destacamos 10 nombres, pero en la que de nuevo hay que destacar las ausencias. La organización, que hace un par de años presumía de buena relación y amistad con algunos integrantes de Love of Lesbian, sigue sin optar por estos ni por bandas similares ya presentes en otros muchos, muchísimos festivales. En Vida Festival siguen sin sucumbir a Las M.O.D.A.s y a los Izales decantándose más bien por una serie de nombres revelación que destacamos en un artículo aparte.

St Vincent

Es la gran estrella de la edición 2018. St Vincent no solo no se vino abajo tras su reconocido álbum homónimo de 2014, sino que se creció con un ‘MASSEDUCTION‘ inspirado en parte en David Bowie, y al que ahora ha dado nueva vida con la excelente reconversión de ‘Slow Disco’ en ‘Fast Slow Disco’.



Franz Ferdinand

La banda de Alex Kapranos ha pegado un enorme bajón en ventas desde la edición de su debut, lo cual no ha sido en absoluto directamente proporcional a la calidad de sus discos. El último es muy recomendable y tiene varias pistas que ya hemos comprobado que funcionan muy bien en directo, como ‘Always Ascending’ o ‘Lazy Boy’. Alejados ya de las masas, ¿serán algún día vistos como artistas de culto?



Los Planetas

Quienes son considerados banda de culto desde su tercer disco son Los Planetas, que este año celebran el 20º aniversario de aquel ‘Una semana en el motor de un autobús’, si bien el concierto en Vida estará enmarcado aún en la presentación del notable ‘Zona temporalmente autónoma’. Si has topado con su directo unas cuantas veces en los últimos meses, puedes estar algo cansado de él, pero negar que han tenido una gran responsabilidad en este “sold out” sería de necios.



Novedades Carminha

Y lo mismo puede decirse de los exitosos y crecientes Novedades Carminha, que justo se han terminado de hacer famosos con una canción que cita a Los Planetas, ‘Te quiero igual’ (“aunque te gusten Los Planetas, como a todos los puretas… yo te quiero igual”). Este viernes sacan single nuevo y, con que su show se parezca un 50% a lo que hace poco vimos en Tomavistas, la fiesta estará asegurada.



They Might Be Giants

They Might Be Giants no han mostrado su mejor cara en su álbum de este año ‘I Like Fun’, como os contaremos en la reseña del álbum que recuperaremos mañana. Sin embargo, sí incluye alguna pista tan pizpireta como ‘Let’s Get This Over With’ y desde luego ‘Birdhouse in Your Soul’ o la versión de ‘Istanbul’ de ‘Flood’ (1990) no suelen faltar en su repertorio.



Calexico

Siempre entregado a los sonidos fronterizos, nostálgicos y evocadores, el show de Joey Burns y John Convertino estará este año centrado en la presentación de su último trabajo, ‘The Thread That Keeps Us‘, que venía presentado por singles como ‘End Of The World With You’ y ‘Voices In The Field’, e incluía temas tan veraniegos como ‘Under the Wheels’.



Elvis Perkins

El hijo del actor Anthony Perkins y de la fotógrafa Berry Berenson, que falleció en los atentados del 11-S, es uno de los cantautores más queridos del mundo underground desde que editara ‘Ash Wednesday’ en 2007. Desde entonces no se ha prodigado mucho, pues tan solo ha lanzado dos álbumes más en 2009 y 2015, sumando el año pasado la banda sonora para ‘The Blackcoat’s Daugther’, un film de su hermano Oz.



Iron & Wine

Quien en cambio no para quieto es Sam Beam, más conocido como Iron & Wine, quien fue arrastrando tantos fans con ‘The Creek Drank the Cradle’, ‘Our Endless Numbered Days’ y ‘The Shepherd’s Dog’ a principios de la década pasada que logró alzarse con el top 2 en Estados Unidos con ‘Kiss Each Other Clean’. Tras un par de álbumes colaborativos, el año pasado publicaba ‘Beast Epic’, y en él encontrábamos un tema llamado ‘Call It Dreaming’ que ha terminado siendo uno de los mayores hits de su carrera.



Josh Rouse

También al folk y a la nueva americana de la década pasada, aunque en este caso en una vertiente más pop, nos llevaba Josh Rouse, tan vinculado al Mediterráneo por razones personales que acababa entregándose a las mieles del castellano en su disco ‘El turista’. Querido sobre todo por álbumes como ‘1972’ y ‘Nashville’, este año ha sacado álbum ochentero, ‘Love in the Modern Age’.



Joe Crepúsculo

Como el año pasado la programación de La Casa Azul (este año Guille Milkyway pincha, fiel a su cita con Vida Festival), la de Joe Crepúsculo es 100% estratégica. Su show lleno de “greatest hits”, verbenero para bien, será este viernes justo después de Franz Ferdinand y antes del dj set de Guille. No hay que ser muy listo para prever lo que va a suceder en Vida Festival entre 2.15 y 3.30 de la madrugada este viernes…