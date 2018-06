Rosalía revela 2 títulos nuevos de ‘El mal querer’ y habla de apropiacionismo en Rockdelux

Rosalía es portada del mes de julio/agosto -ya disponible en kioskos- en Rockdelux con motivo de su reciente actuación en el Sónar y por supuesto de ‘El mal querer’, su nuevo disco, que sale próximamente aunque sigue “sin rematar”, al menos a alturas de la fecha en que tuvo lugar la entrevista que acompaña a su portada, realizada por Silvia Cruz Lapeña.

En el texto se revelan dos títulos nuevos de ‘El mal querer’, ‘Pienso en tu mirá’ y la última pista, ‘A ningún hombre’. El primero será de hecho el segundo adelanto del disco y sale en julio. Será una “bulería por soleá” y en el disco habrá también sonidos propios de la seguiriya, el tango y el fandango, que se fusionarán con ritmos propios de “Beyoncé o Justin Timberlake”, ya que Rosalía escuchó “mucho pop en los 2000 y quería hacerle un homenaje a esa música”.

Rosalía habla también en Rockdelux de apropiacionismo, y deja interesantes declaraciones sobre este polémico fenómeno que ha acompañado a su carrera casi desde el principio. La cantaora opina que las “culturas están mezcladas” y que le parece “absurdo coartar la libertad de un artista”, pero va más allá: “Yo no uso un marco musical y visual que no me pertenece“, apunta. “Crecí en el Baix Llobregat, donde se respira la cultura andaluza en cada esquina. Mis amigos iban con coches tuneados; se escuchaba a Camarón; mi maestro, Chiqui de la Línea, es gaditano… ¿Es que todo eso no me construye? No creo que exista la apropiación cultural ni la expropiacón cultural porque no creo que exista la propiedad cultural. ¿Qué pasa con ‘Las señoritas de Avignon’ de Picasso? ¿Alguien va a decir que se apropió del arte africano?”

Ante las críticas que ha recibido por hacer flamenco siendo paya, Rosalía responde: “Me entristece que digan que tengo privilegios. Soy mujer, catalana y vengo de un entorno ajeno al flamenco, y parece mentira que alguien no se haga una idea de que no son las mejores condiciones para hacerse un hueco en el mundillo”. Y finalmente, Rosalía expone su opinión sobre el purismo: “Si optara por hacer algo más tradicional se meterían menos conmigo, pero tengo que experimentar; si no, me aburro. Por otro lado, me sabe mal que haya quien crea que unos merecen expresarse a través del flamenco y otros no. Me parece racista y clasista”. Casi puede decir que no queda ningún tema sin responder en su interesante -aunque poco reveladora, de momento- charla con Rockdelux.