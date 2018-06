‘Crazy in Love’ de Beyoncé y Jay-Z, la mejor canción de lo que llevamos de siglo para Rolling Stone

Rolling Stone, una de las revistas musicales más influyentes, se ha lanzado a la piscina y ha publicado una lista de las mejores canciones del siglo XXI hasta el momento. Una lista que es toda una gran curiosidad para fans de la música y que sirve para hacer un pequeño repaso a lo que ha dado de sí la excelencia musical en el periodo 2000-2018.

La mejor canción del siglo XXI por el momento para Rolling Stone es ‘Crazy in Love’, el primer single de Beyoncé en solitario y, como todo el mundo recuerda, su primera colaboración con el que terminaría siendo su marido, Jay-Z, cuyo ’99 Problems’ además aparece en el puesto 5. En el segundo puesto aparece ‘Paper Planes’ de M.I.A., seguida por ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes y ‘Hey Ya!’ de Outkast, y en el top 10 aparecen también ‘Maps’ de Yeah Yeah Yeahs y ‘Rolling in the Deep’ de Adele, entre otros.

En el resto del top 100 encontramos ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su remix con Justin Bieber, que ocupa el puesto 91, ya que representó un “punto de inflexión histórico para la música americana”; y varios hits en sus respectivos géneros esperados como ‘Young Folks’ de Peter Bjorn and John (78), ‘Thinking About You’ de Frank Ocean (68), ‘We Found Love’ de Calvin Harris y Rihanna (65), ‘212’ (55) de Azealia Banks, ‘Hurt’ de Johnny Cash (41), ‘Bad Romance’ de Lady Gaga (21), ‘Formation’ de Beyoncé (38), ‘Blackstar’ de David Bowie (18) y un largo etcétera.

Top 10

1.- Beyoncé ft. Jay-Z / Crazy in Love

2.- M.I.A. / Paper Planes

3.- The White Stripes / Seven Nation Army

4.- Outkast / Hey Ya!

5.- Jay-Z / 99 Problems

6.- Yeah Yeah Yeahs / Maps

7.- Kanye West ft. Pusha T / Runaway

8.- Adele / Rolling in the Deep

9.- Lorde / Royals

10.- The Strokes / Last Nite