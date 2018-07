No te pierdas el triángulo cañí de The Parrots en ‘Girl’

Justo cuando acaba de estrenarse la segunda temporada de ‘Paquita Salas’ en Netflix, The Parrots, el dúo de garage rock compuesto por Álex de Lucas, quien interpreta al repartidor en la serie de Los Javis; y Diego García vuelve con un nuevo single y un nuevo videoclip imperdible.

Dirigido por Héctor Herce, el vídeo, con la participación de CANADA, narra un triángulo amoroso en el que Álex y Diego buscan conquistar a la “chica”, interpretada por la actriz Claudia Traisac, y en él se suceden planos entre lo rocambolesco, lo surrealista y lo patético, como el que ilustra este post. Hay un aire cañí en toda la estética del vídeo que se confirma cuando el grupo aparece tocando frente a un toro de Osborne, lo cual nos remite a dos vídeos parecidos que han salido en las últimas semanas, ‘Bien duro’ de C. Tangana y ‘Malamente’ de Rosalía.

‘Girl’, otra canción pegajosa de The Parrots, está producida por Tom Furse, integrante de The Horrors, mezclada por Matt Wiggins, quien ha trabajado con Adele, Lorde y Foster the People, y se publica por supuesto vía Heavenly Records, sello a través del cual el grupo lanzó hace poco ‘Soy peor’, su versión del éxito de Bad Bunny. No hay noticias, de momento, de un nuevo disco.