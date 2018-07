‘Matangi / Maya / M.I.A.’ se estrenará en cines españoles en noviembre

El documental sobre M.I.A., llamado ‘Matangi / Maya / M.I.A.’, se estrenará en cines de España de la mano de Avalon el próximo mes de noviembre, como ha podido saber JENESAISPOP de mano de la propia distribuidora. La cinta ha pasado por el festival de Sundance y por la Berlinale y también es muy posible que pase por algún festival de cine español.

Hace unos días, coincidiendo con el Día Internacional de los Refugiados, se anunciaba el estreno del documental de M.I.A. para el 21 de septiembre en Reino Unido y el 28 de septiembre en Estados Unidos, pero entonces no se sabía si habría distribución en España, riesgo que ha asumido en nuestro país la distribuidora independiente Avalon. Y decimos riesgo porque su último disco, ‘AIM’, fue solo puesto 97 en ventas por aquí, aunque sus actuaciones en La Riviera, Cruïlla o Mad Cool han sido a lo largo de los años multitudinarias, mostrando que sí es una voz importante para una generación también en España, gracias a discos tan relevantes como ‘Kala‘ o ‘Matangi‘.

Según la nota de prensa internacional, el documental retrata el ascenso a la fama de M.I.A. comenzando con su emigración de Sri Lanka a Inglaterra huyendo de la guerra civil. También relata su cualidad de “activista”, “icono de la moda” y como voz de la diversidad. Steve Loveridge se ha encargado de orquestar este documental en base a grabaciones personales de M.I.A. de los últimos 22 años, si bien también se han incluido imágenes de archivo de informativos y programas de televisión. Se ha compartido un tráiler de 5 minutos en el que también se ven imágenes de sus directos o de su controvertido paso por la Super Bowl junto a Madonna. Y no, no faltará Assange, por lo que no parece que vaya a faltar referencia a aquel momento en que nos advirtió que Google y Facebook nos vigilaban y controlaban, y luego resultó que tenía razón…