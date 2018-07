Mariah Carey llevará la Navidad a Madrid en diciembre

Mariah Carey emprenderá el próximo mes de diciembre su gira navideña ‘All I Want for Christmas is You’, que visitará Europa tras presentarse en Estados Unidos y Reino Unido el año pasado, y hay suerte para España. La cantante actuará el 17 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, como confirma vía Twitter. El 12 de julio se abre pre-venta de entradas para fans.

El de Madrid será el único concierto de Carey en España en 2018 -de momento- y además será su primer concierto en el país en años, pues hay que remontarse al año 2000 para recordar la última vez que Carey realizó un concierto como es debido en España -fue también en WiZink Center, cuando era el Palacio de los Deportes-. Aunque cabe recordar que la artista volvió a pisar suelo español en 2002 para promocionar su disco ‘Chambracelet’ en Operación Triunfo e interpretar, en una de sus galas, el single ‘Through the Rain’.

Antes de visitar Europa, Carey iniciará en Las Vegas su nueva serie de conciertos fijos ‘The Butterfly Returns’. Además, la cantante trabaja actualmente en su nuevo álbum, como ha revelado el pasado mes de marzo en una entrevista para V Magazine, y del que ha confirmado será un disco de estudio “normal”, no un álbum “navideño”. Carey ha sido noticia recientemente por revelar que sufre trastorno bipolar.

Hola España!🇪🇸 I'm so happy to announce a new date on my Christmas tour in MADRID! 🎄🎄 Special pre-sale for HBF members begins Thurs, July 12 @ https://t.co/iCGLcnrLHj! pic.twitter.com/THElQrhApQ

— Mariah Carey (@MariahCarey) July 5, 2018