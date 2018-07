Valtonyc, en libertad sin cargos tras personarse en un juzgado belga

Hace unas horas se ha conocido que el rapero mallorquín Valtonyc, condenado a 3 años de prisión por el Tribunal Supremo español por delitos de “enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas” –caso que llegó a la prensa generalista internacional–, ha sido puesto en libertad sin cargos por un juzgado belga, según un tuit de su abogado Simon Bekaert (el mismo que defiende al ex-President Carle Puigdemont de su orden de extradición).

Josep Miquel Arenas se presentaba ante un juez en Gante a causa de la euroorden de detención que pesaba sobre él, lanzada por la justicia española después de que, días antes de la ejecución de su condena, huyera del país, presumiblemente a Países Bajos, lo cual se confirmaba días atrás. Tras su puesta en libertad por ese juzgado, aún aguarda la resolución de otro distinto por su extradición a España.

Valtonyc también ha celebrado esta victoria judicial con un tuit en el que hacía un símil futbolístico con la caída de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Rusia: “Hoy es un gran día. España ya no juega en el mundial pero yo sigo en cuartos de final. (…) Roncero no llores”. En el mismo mensaje, Arenas ha invitado a los medios a acudir a una rueda de prensa en la capital belga a las 17:00h, donde comparecerá públicamente por primera vez desde que huyera de España.

Another day, another case. This morning #Valtònyc presented himself for the Belgian judge of instruction due to EU arrest-warrant Spain issued. Judge ruled no need to put him in police custody. Another judge will rule over the extradition later. Meanwhile free on Belgian soil.

