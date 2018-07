Nicki Minaj y Ariana Grande hacen un vídeo desastroso para ‘Bed’

Nicki Minaj ha estrenado el vídeo de ‘Bed’, su reciente colaboración con Ariana Grande, y las reacciones que este está suscitando en los fans no son demasiado positivas. Tras la dirección del vídeo se encuentra Hype Williams, quien ya trabajó con Minaj en el clip de ‘Va Va Voom’, y cuyo trabajo en ‘Bed’ parece cuanto menos apresurado: hay quien se está preguntando si esto no es en verdad un “fan edit”.

El vídeo de ‘Bed’ es un desastre. En él vemos a Minaj posar en una piscina, en la playa con una cola de sirena o en un hotel, mientras Grande canta su parte por su lado. Ambas se reúnen al final para ligar con dos maromos en una escena súper ensayada. En resumen, vemos en ‘Bed’ una serie de escenas unidas sin orden ni concierto que parecen de varios vídeos distintos, lo cual no tendría por qué ser un gran problema si no fuera por la extraña edición del vídeo en cuestión, que no brilla por su elegancia y fluidez precisamente. Las escenas de “product placement” son delirantes.

El vídeo de ‘Bed’ parece hecho ayer y sobre todo parece difícil imaginar que vaya a ayudar en algo al desempeño comercial de esta canción que, pese a la importancia de sus dos nombres involucrados, no está gustando demasiado a las masas. ‘Bed’ ha sido solo top 43 en Estados Unidos y en las plataformas de streaming está funcionando bien, pero no espectacularmente.