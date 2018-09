HMLTD: “El rock se ha vuelto un poco vago en los últimos tiempos”

HMLTD han sido una de las mayores sorpresas –y no es un decir– del pop rock británico reciente: lo suyo parecía una especie de actualización de la teatralidad de Queen y Adam Ant a la idiosincrasia contemporánea, abiertamente queer y provocadora. Sin embargo, el recientemente publicado ‘Hate Music Last Time Delete’ (un guiño a las iniciales de su nombre, que en realidad era Happy Meal Ltd. y que McDonald’s les impidió emplear, vete a saber por qué) ampliaba su radar de referencias a Soft Cell, Roxy Music e incluso Depeche Mode. Una versatilidad hilvanada por su carácter desafiante y su estética, esforzadamente alejada del normcore que ha venido caracterizando el rock en los últimos tiempos. Charlamos con el guitarrista del grupo, James, aprovechando su visita a la Sala Razzmatazz de Barcelona este sábado 8 de septiembre, desvelando algunos de los entresijos del grupo, cómo lograron que Soft Cell remezclaran una de sus canciones y sus próximos proyectos.

¿Por qué habéis elegido publicar un EP, ‘Hate Music Last Time Delete’, en lugar de un disco con vuestros primeros singles? ¿No estabais ya satisfechos con las canciones viejas?

Elegimos lanzar un EP porque tenemos muchas canciones con las que estamos contentos y aunque ninguna de las pistas del EP estará en el álbum, queríamos sacarlas de alguna forma.

¿Hay un nexo común entre estas 5 canciones? Porque son muy distintas entre sí…

Estoy de acuerdo en que todas nuestras canciones suenan diferente, incluso las que sacamos antes. Creo que el hilo que las conecta es la voz de Henry, nos parece divertido moldearla y probar diferentes géneros.

‘Pictures of You‘ tiene una vibración muy diferente a nada que hayáis hecho antes, incluso es un poco Depeche Mode. ¿Cómo llegasteis a ese sonido?

Fue cosa mía al intentar hacer una canción a lo Lil Peep. Nada en ella sonaba bien aparte de la guitarra y la idea del beat “trappy” que había detrás. Duc tomó esa idea y fue por otro camino con ella, por lo que acabó sonando muy fresca. La guitarra, de hecho, es sintética. Intenté recrearla “en la vida real” pero nunca llegó a sonar tan bien. A veces un simulador VST gratuito puede vencer a una guitarra vintage y al estudio más cualificado.

¿Cómo **** habéis conseguido que nada menos que Soft Cell remezclen ‘Proxy Love’? ¿Cómo convencisteis sobre todo a Dave Ball? Porque creo que no suelen remezclar a casi nadie…

Soft Cell escucharon la canción de alguna manera y quisieron remezclarla. Nunca se lo pedimos, ni siquiera se nos ocurrió, ya que no han sacado música nueva en décadas.

Es curioso, porque veo cierta vibración a lo Soft Cell en canciones vuestras como ‘Apple of My Eye’. ¿Lo veis así?

Entiendo lo que quieres decir. Aunque la melodía que resuena es una especie de robo de ‘Personal Jesus’, es una banda similar.

Roxy Music, Tav Falco, Adam Ant, Pulp… son otros nombres que me vienen a la cabeza cuando escucho vuestras canciones. Y no son tan referenciados a día de hoy. ¿Os gusta ser vistos como una revisión contemporánea de esos mitos de la música?

La palabra clave es “contemporáneo”. No somos tan 80’s, simplemente nos vestimos así. De hecho nuestra estética es bastante contemporánea también. Somos glamurosos, lo que la gente asocia a los 80, y por supuesto puedo entender por qué es.

Una de las cosas que más me han gustado de HMLTD es la dramatización que mostráis en vuestra imagen, no solo en vídeos y fotos promocionales, sino también en directo. ¿Cuán importante es para la banda?

Muy importante. He estado en muchos conciertos que costaban 10 libras y lo que ves es una persona mal vestida con una guitarra que piensa que solo estar ahí es suficiente para pedir que la gente esté callada y mirando durante una hora. Y pagando mucho dinero. Es arrogante. Nos hartamos de gente que no sabe hacer un buen show y decidimos hacer un show en todos los sentidos posibles: vídeos, directos, diseños, etcétera.

Esta dramatización es algo que casi se ha perdido en la música rock, probablemente porque se asocia normalmente al heavy metal o a grupos góticos y cosas así, que la música alternativa ha despreciado durante años. ¿No crees que ser más teatral debería ser considerado algo bueno para la música de hoy en día?

Tienes razón, el metal es muy teatral. Ghost son un buen ejemplo de eso. El hip hop también es muy teatral y cautivador. El rock se ha vuelto un poco vago en los últimos tiempos, solo copia a viejos artistas y no se molesta en hacer nada diferente. Todos los grandes artistas son de alguna manera teatrales, incluso si no son glamurosos, tienen una voz muy clara o un físico. Ser original es ser teatral. No sé si HMLTD son buenos, pero sí somos bastante originales.

¿Cómo responde vuestra audiencia a vuestra apuesta en ese sentido? ¿Se visten incluso de cierta manera para ir a veros en directo o les da vergüenza ser vistos por el “Gran Hermano”?

No queremos que la gente se vista como nosotros necesariamente, solo que sean ellos mismos. Lo mejor es cuando ves entre la gente personas que tienen su espacio para ir como quieren, ser así de femeninos o de masculinos o ninguno de los dos.

¿Qué será lo próximo para HMLTD? ¿Estáis ya trabajando en nueva música?

Tenemos grandes noticias a punto. Tenemos un disco ya grabado, un nuevo single que va a salir, y varios conciertos en Europa.

En la redacción hablamos mucho de cómo escogimos un nombre para nuestra web tan difícil de recordar y deletrear. ¿Ahora mismo estáis contentos con un nombre como HMLTD? ¿Debemos llamaros “Hate Music Last Time Delete” o de otra forma?

‘Hate Music Last Time Delete’ es solo el nombre de nuestro EP, no de la banda. HMLTD surgió por necesidad, porque McDonald’s nos denunció. No me está permitido hablar de nuestro viejo nombre, pero por suerte preferimos HMLTD. Las iniciales pueden ser de cualquier cosa, y vamos a sacar partido a eso.