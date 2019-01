Escucha lo nuevo de Mika, Fuerza nueva, Chaka Khan, D’Angelo, Garbage, Love of Lesbian, Fleur East…

Pese a que la Navidad ha terminado en los países anglosajones, no es el día de más novedades del año. La más importante la conocimos ayer, es de nuestro país aunque aún no estamos en Reyes, y es el primer tema de Fuerza nueva, el proyecto de Los Planetas con Niño de Elche. También sale un tema que Mika ha escrito para un programa de televisión italiano y llega a las plataformas de streaming el single que Garbage sacaron por el último Record Store Day.

Sí hay nuevos temas de Chaka Khan (el disco ‘Hello Happiness’), Goldie y James Davidson, Fleur East, Future, Bring Me The Horizon, Ian Brown, Oh Land, David Gray, Backstreet Boys, The Cat Empire… que parecen anticipar nuevos álbumes, y también puede escucharse el famoso tema entregadísimo al Auto-tune que Paul McCartney dejó fuera de ‘Egypt Station‘ o la canción de D’Angelo para la banda sonora de ‘Red Dead Redemption 2’. Gabriela Richardson, quien cantara en ‘Hundred Miles’ de YALL, estrena ‘Crime’. En España, además de lo nuevo de Fuerza Nueva, Love of Lesbian publican la eufórica y muy Coldplay ‘Charlize SolTherón’ de la banda sonora de ‘Memorias de un hombre en pijama’.

Entre las curiosidades, nuevas versiones del hit de Mark Ronson con Miley Cyrus, la versión nana de una vieja canción de Christina Perri, un remix de Shinova que puede pegar, la reducción a piano del tema colaborativo entre benny blanco y Calvin Harris con Miguel o los nuevos remixes de Sofi Tukker. Entre las novedades de la semana figura también Chris Brown, Lil Xan, un tema EDM de MOTI y JGUAR, La Oreja de Van Gogh con Mäbu o ‘Common’ de Finley Quaye.