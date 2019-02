Filtradas las primeras fechas en directo de Rihanna en 2019

¿Se acerca, después de todo y pese a lo que parecía indicar su meteórica carrera como diseñadora, el de momento llamado disco “R9” de Rihanna? Pues de repente parece que sí. Esta mañana los fans de la artista de Barbados están emocionados después de que, con una simple búsqueda de Google, aparecieran varias fechas de conciertos programadas para los próximos meses en Estados Unidos. Aunque tres de ellas se concentran en los meses de septiembre –Nueva York– y octubre –Washington DC y Atlanta–, la primera de ellas sería bastante inminente –el 12 de abril en Cleveland–.

Lo cierto es que Rihanna, que por cierto ayer celebraba su 31 cumpleaños, había confirmado que su nuevo trabajo vería la luz este año, si bien se ha llegado a hablar de dos álbumes distintos, uno dedicado estrictamente a la música jamaicana y otro de pop más heterogéneo. Además, sigue pendiente de anunciarse la fecha de estreno de ‘Guava Island‘, la película que rodó en Ciuba con Childish Gambino como co-protagonista.

No hay, por el momento, confirmación alguna de esa supuesta gira por parte de la artista en sus redes sociales, dedicadas íntegramente a promocionar sus líneas de cosmética y lencería y, en las últimas horas, a despedirse de su admirado Karl Lagerfeld, para el que posó como modelo en varias ocasiones.

That moment @rihanna’s tour dates leak and you’re hoping for Los Angeles. 😍😭 Why you gotta tease us like that #Rihanna? Listen Live ➡️ https://t.co/3cWZvedo7d pic.twitter.com/zsIlVx117z

