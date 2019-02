혁오 (HYUKOH) no es la típica banda surcoreana

Corea del Sur ha exportado a Occidente y con enorme éxito a grupos como BTS, Seventeen o LOONA, a los que une claramente un sonido pop muy electrónico y artificioso, en algunos casos incluso futurista. Así que cualquier banda surcoreana que se salga de ese patrón está destinada a sorprender, a resultar un soplo de aire fresco. Y ahí es donde entra el cuarteto 혁오 (“HYUKOH” en coreano).

Esta banda de Seúl compuesta por Oh Hyuk, Im Dong-geon, Lim Hyun-jae y Lee in-woo ha reconocido entre sus mayores influencias a los Beatles (a los que suenan en una de sus canciones más populares, ‘LOVE YA!’) e incluso a The Whitest Boy Alive, mientras su más reciente novedad es una remezcla de su single ‘Gang Gang Schiele’ por Superorganism. Está claro que HYUKOH no es la típica banda de pop surcoreano, lo cual es evidente en singles tan Beach Fossils como ‘Panda Bear’ o temas tan The Whitest Boy Alive como ‘Lonely’.

Pero no se queda ahí la cosa. El debut del grupo, ’23’ está lleno de canciones que pueden recordar en mayor o medida a grupos americanos que se mueven entre el indie y el mainstream, confirmando que si HYUKOH busca algo, es diferenciarse del resto de bandas surcoreanas y construir su propio sonido caminando senderos menos transitados. Por ejemplo, si ‘Jesus lived in a motel room’ evoca a The Black Keys, ‘Burning Youth’ puede tener ecos a Arcade Fire y ‘Leather Jacket 가죽자켓 뮤직비디오’ incluso a Prefab Sprout o los Lemonheads.

Todas estas influencias pueden ser más o menos evidentes, pero no puede pasarse por alto que Oh Hyuk cuenta con una voz carismática y teatral que consigue dar cohesión a todas estas canciones. Con todos estos elementos, el grupo ha conquistado a un público que se presume millonario si atendemos a sus escuchas en Spotify, como las de su cuco hit ‘Wi Ing Wi Ing 위잉위잉’. Una oportunidad para ver todo esto con tus propios ojos será el concierto que HYUKOH realizarán el próximo 11 de marzo en Sala Apolo de Barcelona. Entradas, aquí.