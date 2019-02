Lady Gaga se quedó sin Oscar a mejor actriz en la ceremonia del pasado domingo. Las ambiciones hace unos meses del remake de ‘Ha nacido una estrella‘ en estos premios o en los Globos de Oro eran mayores de lo obtenido al final: un Globo de Oro a la mejor canción por ‘Shallow’, y un solo Oscar también a la mejor canción cuando la cinta aspiraba hasta a 8 galardones. Y sin embargo, la sensación es de victoria absoluta.

¿La razón? En primer lugar, que Bradley Cooper no aspirara siquiera al premio a mejor director había bajado las expectativas, y también el justísimo resultado obtenido por la cinta en general en los Globos de Oro. Y en segundo lugar, la pareja sí logró copar todos los titulares de la noche de los Oscars gracias a una actuación preciosa y completamente emocionante, en contraste con la presentación tipo AOR de ‘Shallow’ que realizó Gaga sin Cooper en los Grammys, donde eso sí, ganaba un par de galardones menores (mejor dúo de pop, mejor tema para una película/serie). Si hace un par de semanas optaba por presentar este tema como si fuera tan rockero como ‘Perfect Illusion’, a la hora de la verdad y frente a una audiencia más millonaria, tanto Gaga como Cooper supieron ceñirse a la belleza de esta melodía y sacar todo el partido posible a su estructura, sobre todo en su caída final. Incluso quienes subrayaron que la gala de los Oscars fue la más soporífera en años, los apuntaron como grandes ganadores, algo que no suele pasar con el galardón a mejor canción.

Como resultado, ‘Shallow’, que ya fue una de las canciones más populares y también una de las mejores de 2018, ha escalado hasta el puesto 2 del global de Spotify, solo por detrás de un tema de Ariana Grande, sobre todo gracias a sus buenos datos en Estados Unidos, donde además se ha consolidado en el número 1 de iTunes a años luz del número 2. Aunque las descargas ya no son tan significativas como hace unos años, su equipo ha sido lo suficientemente hábil de subir el directo de los Oscars a Youtube (y no es muy habitual encontrar los directos de los Oscars en Youtube). Así, el vídeo ha sumado 10 millones de reproducciones en un día, destacando entre los virales del momento musicales y no musicales.

Según los cálculos de los foros de expertos, el tema ya optaba a ser al fin número 1 oficial en Estados Unidos gracias a su ascenso en descargas y plataformas de streaming, antes de saberse que el vídeo se viralizaría en Youtube (y Youtube cuenta para el Billboard), y que Lady Gaga visitaría hoy el programa de Jimmy Kimmel. En caso de que ‘Shallow’ logre ascender al puesto 1 del Billboard Hot 100, sería el 4º número 1 para la cantante (y el primero lógicamente para Cooper), tras ‘Just Dance’, ‘Poker Face’ y ‘Born this Way’, este último datando de 2011. En caso de que no, de todas formas estamos, como ya quedó claro el octubre pasado, ante la gran resurrección de la artista de cara al público generalista, solo que ahora a una escala aún mayor y aún sin techo claro conocido. ¿Es tan descabellado que tras este nuevo viral el tema tenga una nueva vida en radios, como sucedió con ‘Million Reasons’ tras la Super Bowl?

Por otro lado, se ha anunciado que tras el éxito del tema en los Oscars, se estrenará en cines de Estados Unidos una versión más larga de la película (la original duraba 135 minutos, la nueva 147) conteniendo actuaciones alargadas de ‘Black Eyes’ y ‘Alibi’, una versión a capella de Gaga con ‘Shallow’, nuevas escenas de Gaga cantando ‘Is That Alright?’, Cooper cantando ‘Far Too Gone’ y una composición inédita de ambos llamada ‘Clover’.