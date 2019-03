Billie Eilish incluye risas enlatadas en la versión definitiva de ‘Wish You Were Gay’

A la espera de que llegue su próximo álbum, Billie Eilish publica su siguiente tema tras la excelente acogida de ‘bury a friend’, a todas luces una de las mejores canciones del momento.

El tema no es la colaboración que recientemente ha grabado con Rosalía sino otro que recibe el polémico título ‘Wish You Were Gay’. La letra, disponible hace tiempo en Genius pues el tema ya había sido interpretado en directo y ha circulado por la red como podéis comprobar bajo estas líneas, incluye la frase “no digas que no soy tu tipo, simplemente di que no soy de tu orientación sexual preferida”. La versión de estudio del tema confirma que es una suerte de balada decadente de melodía y ritmos clásicos, casi retro, pero con la producción sucia que caracteriza los últimos singles de Billie Eilish. De hecho en un par de momentos se incluyen risas enlatadas, aplausos y el sonido de decepción del público, como si fuera una grabación de un directo antiguo.

Previamente la cantante había revelado que escribió este tema hace 3 años cuando se enamoró de un chico que no le hacía caso. Al parecer, mucho después se enteró de que él sí era gay después de todo. ‘Wish You Were Gay’ será la pista 6 del próximo disco de Billie Eilish, ‘when we all fall asleep, where do we go?’, que sale el 29 de marzo. La cantante actúa este 9 de marzo en Barcelona y volverá en septiembre tanto a la capital catalana como a Madrid. Los tickets en todos los casos están agotados.