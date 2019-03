Mariah Carey te dice “no” en español, japonés… y desde el metro en el vídeo de ‘A No No’

Mariah Carey vuelve con nuevo vídeo, en este caso para ‘A No No’. Esta era la canción más divertida de ‘Caution‘, su último disco, uno de los mejores de 2018, así que no es de extrañar que la cantante haya decidido apostar por ella como single, aunque sin la rumoreada colaboración de Cardi B y Missy Elliott (que se enteró de esta supuesta colaboración como todo el mundo, leyendo el Twitter).

‘A No No’ mola porque samplea ‘Crush on You’ de Lil’ Kim, pero aparte de su letra medio absurda, con frases tipo “Eduardo Manostijeras, te he cortado de mi vida” o la presencia de la palabra “irregardless”, que sí existe aunque no es de uso común según el diccionario de Oxford, lo mejor de ‘A No No’ es que es totalmente cómica en su retrato del típico hombre baboso que no entiende un no por respuesta: Carey se pasa toda la canción diciendo “no” a un hombre hasta que se lo tiene que repetir en varios idiomas y, en el momento cumbre de la canción, acompañada de un coro góspel, probablemente cumpliendo la fantasía de miles de personas.

Esta situación daba para un vídeo bastante divertido, pero Carey ha decidido en él simplemente hacer un pequeño homenaje a la ciudad de Nueva York, de donde es oriunda, y montar una colorida fiesta en el metro -aunque tampoco puede pasarse por alto que haya salido el 8 de marzo-. No se han hecho esperar las comparaciones con el vídeo de ‘All for You’ de Janet Jackson, aunque la noticia del de Carey es que ahora ‘A No No’ es ligeramente diferente a la versión del disco: ahora incluye silbidos. Os recordamos que Carey actúa en Barcelona el 10 de junio.