Muere Hal Blaine, autor de la mítica batería de ‘Be My Baby’ de The Ronettes

Tal y como ha comunicado su familia en un escueto mensaje en Facebook, el batería de sesión Hal Blaine ha fallecido a la edad de 90 años. Blaine perteneció a un conocido grupo de músicos de sesión llamado The Wrecking Crew, que, en el área de Los Ángeles, interpretó la parte instrumental en numerosas obras de Sonny & Cher, The Mamas & the Papas, The 5th Dimension, Frank Sinatra o Nancy Sinatra, además de ejercer de “músicos fantasma” en los primeros pasos de The Byrds y The Monkees, así como “ejercer” de Beach Boys en el icónico ‘Pet Sounds’.

Su currículum incluye la base musical de decenas de números 1 en las listas de singles de Estados Unidos, como ‘Mr. Tambourine Man’ (la versión de The Byrds), ‘Strangers In The Night’, ‘These Boots Are Made for Walking’, ‘I Get Around’, ‘Aquarius’, ‘I Got You Babe’, ‘You’ve Lost That Lovin’ Feeling’, ‘(They Long to Be) Close to You’ o ‘Bridge Over Troubled Waters’, además de canciones igualmente míticas que no lo fueron como ‘Mrs. Robinson’, ‘California Dreamin’, ‘Wichita Lineman’ o ‘San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)’.

También fueron conocidos por hacer real el famoso “muro de sonido” de Phil Spector, siendo los músicos de confianza para sus grabaciones. Como por ejemplo la del mítico ‘Be My Baby’ de The Ronettes, incluyendo su característica entradilla de batería, que como contamos en este artículo de hace una década, no sólo ha sido versionada hasta la saciedad sino que se ha empleado infinidad de veces para dar inicio a canciones de Camera Obscura, R.E.M., The Jesus and Mary Chain, The Cure, Amy Winehouse, Taylor Swift, Deerhunter, The Magnetic Fields, The Beach Boys (es la canción favorita de Brian Wilson) o incluso The Beatles.

Curiosamente, esa entrada fue, en realidad un accidente, tal y como Blaine confesó en una entrevista con The Wall Street Journal de 2011: “Se suponía que debía tocar un ritmo más del tipo “boom-chicky-boom”, pero se me enganchó la baqueta y surgió como “boom, boom-boom chick”. Simplemente me aseguré de cometer el mismo error cada pocas barras”. ¿El accidente más feliz de la historia de la música? Os dejamos con una actuación de 2017 de Ronnie Spector, en la que invitó a Blaine al escenario para interpretar precisamente esta canción.