Amparito / Clara oscuridad

Lo más llamativo de publicar este artículo de Amparito no fue la cantidad de gente que presumiblemente llegó a él buscando información sobre una finalista de ‘Maestros de la Costura 2’ (que también), sino la cantidad de prejuicios que despertaba su música por el hecho de etiquetarla como punk. Prejuicios de clase que, como suele ocurrir, se intuye que llegan por el hecho de ser mujeres, un desprecio que tuvieron que soportar en su día grupos como Bikini Kill y que, lejos de agotarse, no muere: ¿por qué ellas, como Hinds o Melenas, soportan unas críticas que no se le hacen a grupos coetáneos masculinos como Exnovios, Go Cactus o The Parrots? Así las cosas, parece que se justifica plenamente la mala hostia que desprenden las canciones de este ‘Clara oscuridad’, su álbum debut.

¿Cuál es el problema? ¿El coñazo de una originalidad que, de nuevo, se sobrevalora? ¿Que no se avergüenzan en decir que cuando montaron el grupo hace un par de años para desconectar de sus profesiones no sabían ni qué hacer con los instrumentos? A mi juicio eso sólo acrecenta el mérito de lo que presentan en estas 10 canciones que raramente alcanzan los 2 minutos (que no son tan nuevas, puesto que incluyen las 4 que ya encontrábamos en su demo de 2017 y una versión de Las Tímidas, ‘Te vas a fastidiar’): urgencia, ganchos por doquier y letras bien construidas (ya quisieran muchos grupos consolidados soltar líneas tan impecables y precisas como estas) que no se preocupan por sorprender con referentes imposibles (The Slits, The Cramps, Las Vulpess y Décima Víctima se antojan como probables ascendentes) sino por soltar toda la bilis que acumulan con la máxima premura. Que si no, se enquista.

Obviamente, estos 18 minutos pasan volando, más aún cuando son ejecutados a toda pastilla, lanzando estribillos a tal velocidad que tienes la sensación de haberte perdido algo y sientes la imperiosa necesidad de volver a empezar por el principio, una y otra vez. Con ‘Explosión’, ‘Daño’ y ‘Crudo’ como bazas seguras, nuevas composiciones como ‘Dolor’ (con un nihilismo tan cachondo), ‘Oscuridad’, ‘Asesinos’ (su particular himno anti-gentrificación y anti-ladrillazo), ‘Miedo’ (estupenda descripción de la inseguridad) o el saltarín ‘Menos mal’ destacan por su carácter tremendamente contagioso, tan pop en su vocación como sucias en su ejecución, perfectas en su espíritu garajero. Obviamente, Amparito no pretenden salvar la música ni reinventarla, sino a hacernos pasar un buen/mal rato de alboroto/rabia. Objetivo conseguido, con creces. Amparito presentan ‘Clara oscuridad’ el próximo sábado 23 de marzo dentro del cartel de Madrid Popfest 2019; y el 12 de abril en la Sala El Sol junto a El Grajo.

Calificación: 7,3/10

Lo mejor: ‘Dolor’, ‘Oscuridad’, ‘Explosión’, ‘Crudo’

Te gustará si te gusta: Las Odio, Melenas, Exnovios, The Slits

Escúchalo: Spotify