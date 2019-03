Russian Red confirma que está trabajando en un nuevo álbum

Russian Red ha confirmado en Instagram que se encuentra trabajando en un nuevo álbum. La noticia parecía bastante lejana hace unos meses, cuando la cantautora madrileña declaraba que se encontraba escribiendo a “a un ritmo distinto” o hace unas semanas, cuando aseguraba que seguiría “cantando y actuando” con la frecuencia que le apeteciese, sin compromisos.

Sin embargo, Lourdes concreta ahora que sí, se encuentra escribiendo un nuevo disco, del que además adelanta el que será parte de su concepto. Estas han sido sus palabras: “Cuando empezó el año tuve la oportunidad de colaborar con un grupo increíble de gente con la intención de componer la música para su performance de baile, y esto me llevó a conectar de nuevo con la idea de escribir canciones por primera vez en cinco años. Me siento bien al estar trabajando en un nuevo álbum. Mi intención es que capture la nostalgia infinita de la que he sido incapaz de escapar desde que nací. El año pasado entendí que, si no me dedicaba a la trágica romántica que hay en mí, lo estaría fingiendo toda la vida. ¡Pronto tendréis novedades sobre esto!”

La autora de ‘Cigarettes’ lanzó un álbum en 2017, si bien de versiones, mientras su último trabajo original de estudio, ‘Agent Cooper‘, se remonta a 2014. Desde entonces, Russian Red se ha mudado a Los Ángeles y las noticias sobre nueva música por su parte han sido escasas. Este verano actúa en el festival Noches del Botánico de Madrid, por lo que cabe preguntarse si alguna de sus canciones nuevas caerá en el repertorio. En cualquier caso, empieza la cuenta atrás para uno de los discos más esperados en el pop nacional.