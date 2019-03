Thom Yorke, Pet Shop Boys y Tracey Thorn, en la manifestación que pide un nuevo referéndum para el Brexit

Hace unas horas Londres vivía una multitudinaria manifestación que, bajo el lema “Put it to the people”, reunió a cientos de miles de personas –un millón, según la organización– para reclamar la celebración de un nuevo referendum sobre el Brexit. La asociación British in Europe pretende así presionar a la clase política para que se ponga en marcha una nueva votación popular que revierta la celebrada en el año 2016, confiando en que esta vez gane el “no”. Como es sabido por todos, Reino Unido vive una crisis política sin precedentes después de que el Parlamento británico haya tumbado el acuerdo para la salida del país de la Unión Europea que planteaba Theresa May.

De nuevo, numerosos artistas han tomado partido en este debate, unos a favor y otros en contra. Morrissey, Roger Daltrey (The Who) o los actores Michael Caine, Liz Hurley y John Cleese están entre los defensores de la salida de la UE, mientras que Elton John, Massive Attack, Florence Welch, Chvrches o Jarvis Cocker se han mostrado en contra del Brexit. Y, por supuesto, muchos de ellos se unieron a esta marcha celebrada ayer.

Entre ellos, tal y como hemos podido ver en sus propias redes sociales, Tracey Thorn, Norman Cook (Fatboy Slim, con un vídeo en el que aparece cantando a grito pelao ‘Are You Ready For Love’ de Elton John) o Pet Shop Boys (que recientemente mencionaban la cuestión en ‘Give Stupidity A Chance‘, subían una imagen de Neil Tennant tomada por Chris Lowe) subieron imágenes de la manifestación. Mientras que otros, como Thom Yorke, fueron captados por fans paseando entre la multitud, en plan “¿Dónde está Wally?” Pese a estos esfuerzos, un segundo referéndum no parece entre las salidas más probables a la crisis: en las últimas horas, se especula con que parte del gobierno británico conspira para apoyar el actual acuerdo del Brexit en una próxima votación a cambio de la dimisión de Theresa May.