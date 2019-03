Sky Ferreira lanza su tenebrosa balada ‘Downhill Lullaby’

Sky Ferreira ha lanzado al fin su nuevo single, ‘Downhill Lullaby’. Es una tenebrosa balada con cuerdas en el estilo de Nick Cave, aunque Ferreira ya había detallado en Twitter que no sería una canción pop, si bien su título ya podía darnos una pista: “La primera canción [del disco] no es una canción pop porque quiero hacer un vídeo para ella (la amo). Tengo confianza en todas las canciones pop de mi disco así que he decidido empezar con algo diferente”.

Reveladora era también la cubierta de ‘Downhill Lullaby’, en la que Ferreira recupera la melena rubia con la que la conocimos, aunque sin abandonar la oscuridad que han caracterizado a sus últimos proyectos, desde sus apariciones en ‘Twin Peaks’ hasta sus colaboraciones con gente como Primal Scream, Jesus & Mary Chain o Iceage, sin olvidar por supuesto el sonido de su debut de 2013, ‘Night Time, My Time‘.

Ferreira anunció su segundo disco, ‘Masochism’, hace ya unos años, pero el proyecto se ha ido retrasando debido a sus declarados problemas de salud. La cantante incluso llegó a anunciar un EP a principios de 2018 que se esperaba para febrero o marzo, pero del que no se ha vuelto a saber nada.

The first song isn’t a pop song…because I really want to make a video for it (& I love it). I’m confident about all of the pop songs on my record so I decided to start with something different. 🤠

— Sky Ferreira (@skyferreira) March 6, 2019