Sufjan Stevens comparte dos temas nuevos para celebrar el mes del orgullo LGBTQ+

Sufjan Stevens ha estrenado dos canciones nuevas para celebrar el mes del orgullo LGBTQ+, a punto de empezar. De la primera, ‘Love Yourself’, una balada dramática con sintetizadores, el cantautor estadounidense comparte la versión definitiva que podemos escuchar hoy, una maqueta que data de 1996 y un “reprise”.

El segundo tema es ‘With My Whole Heart’, con el que Sufjan ha intentado “escribir una canción de amor animada y sincera sin conflictos, ansiedad o auto-flagelación” según ha expresado en una nota de prensa. Ambos temas serán editados en un vinilo de 7″ el próximo 28 de junio, con todos los beneficios dirigidos a organizaciones que apoyan a jóvenes LGBT y sin hogar de Estados Unidos.

Esta es la primera música original de Sufjan que escuchamos desde su exitosa participación en la banda sonora de ‘Call Me By Your Name‘, gracias a la cual fue nominado a un Oscar -en concreto por su tema ‘Mystery of Love’- si bien el artista no dejó de regalarnos su habitual tema navideño el pasado mes de noviembre, en este caso una canción compuesta en 2007, que hasta entonces solo había podido escuchar un fan. El pasado 31 de marzo se cumplían 4 años desde el lanzamiento del último álbum de estudio de Stevens, ‘Carrie & Lowell‘.